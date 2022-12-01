港政界哀悼 李家超：實現港澳順利回歸貢獻偉大

李家超表示，「江澤民主席是公認享有崇高威望的卓越領導人，是中共第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。他開創國家全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，堅持『和平統一、一國兩制』的方針，實現香港、澳門順利回歸，貢獻偉大。」

官員政府網轉黑白 董發稿哀悼

李家超、政務司長陳國基及財政司長陳茂波等官員，昨晚把其政府網頁首頁轉為黑白色，以示哀悼。中聯辦網頁亦已轉為黑白色。

全國政協副主席、前特首董建華透過新聞稿，對江澤民逝世表示沉痛哀悼，形容江是一位偉大和英明的政治家和領袖，成功帶領1997年香港回歸，會懷念他。

全國政協副主席、前特首梁振英表示，香港回歸後的過渡期，社會在江澤民指導下克服困難障礙，成立首屆特區政府。他稱，香港特區成立後，江澤民支持香港社會經濟發展，並通過內地改革開放和社會主義現代化建設，為香港社會提供新的和更大的發展空間。

立法會主席梁君彥代表立法會議員對江澤民逝世表示深切哀悼，讚揚江為傑出領導人。梁提到，江澤民關愛香港，任內多次來港視察和接觸各界，亦多次公開支持時任特區政府依法施政，堅持落實一國兩制。

行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，得悉江離世感到傷感，指她任保安局長時至少兩次負責江來港的保安工作，並曾在內地會議上與江碰面合照，形容江和藹可親、風趣幽默。

（江澤民逝世）