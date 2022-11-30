冷鋒襲港 天文台料今最低15℃

天文台預測，一道冷鋒今早抵達廣東沿岸，氣溫顯著下降，今日市區氣溫由初時約24℃，逐步下降至最低約15℃，新界再低兩三度，同時展望明日及周五市區氣溫降至約13℃，新界再低兩三度，至周末氣溫逐步回升。受一股季候風補充影響，天文台預測下周初早上天氣清涼。

籲長者及早取出禦寒衣物檢查暖爐

天文台和長者安居協會昨日舉行聯合記者會。天文台助理台長陳栢緯表示，本港直至11月尾氣溫仍然炎熱，估計與全球暖化有關。他預料今個冬天平均溫度為正常至偏高，寒冷天氣日數則為正常至偏少，即9至17日或更少。

長者安居協會行政總裁王虹虹提醒，由於今次屬今年第一次寒冷預警，加上受疫情及季節性流感影響，長者應緊記保暖，並預先取出禦寒衣物，以及測試暖爐是否運作正常。她說，以「一線通平安鐘」用戶為例，具流感徵狀的個案呈上升趨勢，從9月起按月增10%，至本月已超過1500人。她建議患有長期胸肺疾病者，若有不適應盡早求醫，同時呼籲長者接種流感疫苗及至少3針新冠疫苗。