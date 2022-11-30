學者：以釋法修法存爭議

被問及政府提請人大釋法是否等同修法，大律師公會主席杜淦堃表示，今次國安法釋法與過去釋法不同，但不能揣測人大常委釋法內容。

根據內地《立法法》第45條，法律解釋權屬人大常委會，兩個解釋法律情况包括：一、法律規定須「進一步明確含義」；二、法律制定後出現新情况，須「明確適用法律依據」。

指《立法法》近年解讀 人大不能以釋法修法

林峰說，國安法立法時沒有規定海外律師不能參與，或是草擬時有疏漏，導致香港的三級法院根據一貫做法裁決，沒有考慮到坊間提及國安法立法原意或特殊性。他說，今次狹義而言可視為修法，而按內地《立法法》近年解讀，人大常委會不能透過解釋法律來修改法律，但由於人大常委會沒有廢除1980年代可透過釋法修法的決定，兩套互相衝突決定同時存在，並由人大常委會作為權力機關處理。對比釋法，他說修法不會有追溯力，不能影響目前案件。

不過，從本地法律層面而言，林峰說由於終審法院從1999年居港權案到2016年宣誓案，都表明人大常委會可通過釋法，解釋、澄清甚至修改法律。至於日後中央可否基於國安理由限制外籍法官參與國安案件，他說這問題已可透過國安法指定法官解決。

（港區國安法）