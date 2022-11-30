大律師會：人大有權釋法 籲審慎行使權力

陳澤銘：釋法或影響公眾觀感

杜淦堃：反對聘英狀前不知釋法

律師會會長陳澤銘昨發聲明稱完全尊重人大常委釋法權，但指做法可能影響公眾對香港普通法制度的觀感。兩個律師組織均強調事件無損司法獨立，亦尊重終院裁決。大律師公會主席杜淦堃稱，今次與過去釋法一樣都按現有機制處理問題，不認為會破壞司法獨立；陳澤銘說對法院及法制獨立充滿信心。

大律師公會昨召開約15分鐘記者會。杜淦堃說，釋法引起外界質疑，固然不理想，但理解特首提出釋法的理據。他說，今次是第一次國安法釋法，不認為人大釋法已「常態化」，強調公會明白對司法獨立的信心極為重要，但現行法例下人大有權釋法。杜又說，目前焦點應是被告權利能否獲保障，他有信心法庭可給任何被告公平審訊的機會。至於公會按慣例反對黎智英聘用英國御狀Tim Owen，他說不會後悔，他事前並不知悉政府會提請人大釋法。

陳澤銘則說，相信終院裁決前已充分考慮相關法律因素，包括裁決中強調法院會堅決維護國家安全。他又表示，根據特首李家超的聲明，提請釋法只關乎不具備全面執業資格的海外律師或大律師，而非改變已獲全面執業資格者。

盧文端：本可免釋法 終院未解立法精神

另外，全國僑聯副主席盧文端今日在《明報》撰文（刊B8觀點版），指事件本來不需要人大釋法，可在香港司法體系之內解決，但「香港法院卻未能從國家法律層面理解香港國安法的立法精神和法理邏輯」。盧稱終院裁決完全根據普通法思維行事，「對香港國安法權威性、凌駕性缺乏應有的重視，這會對香港國安法的準確實施構成重大挑戰，對在特區維護國家安全帶來重大風險」。

盧文端指出，中共二十大報告提出「完善特別行政區司法制度和法律體系」，法院應正確理解、不折不扣的貫徹實施，認為應在特區司法體系內解決的問題，要人大釋法來解決，「這種狀况是香港社會和中央都不願意見到的」。

（港區國安法）