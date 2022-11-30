黎智英案 律政申押後7日待釋法 黎律師團隊：不會同意 李家超未答是否對被告不公

譚耀宗：未悉人大常委開特別會議

人大常委會原定12月底開會。全國人大常委譚耀宗回應本報查詢稱，不清楚人大常委會何時處理釋法程序，至昨午未收到通知要加開特別會議。至於釋法程序，他稱由於今次不是解釋《基本法》，料毋須先徵詢基本法委員會意見，程序上或會先經人大法工委處理，他不肯定整個程序需時多久。

律政司回覆稱，已去信高等法院申請押後黎智英的審訊，對進行中的案件細節不作評論。直至昨晚，司法機構網頁仍顯示黎智英案將於明日在高等法院開審，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，估計審訊30日。

李：感中央重視 料盡快處理

終審法院前日下午頒布判辭，拒絕律政司上訴許可申請，即Tim Owen可代表黎智英出庭。特首李家超即晚向中央提交報告，提請人大常委會解釋國安法，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。李家超昨早表示，留意到3個中央代表機構的聲明支持有關做法，相信中央會重視他在報告提請釋法，料中央會盡快處理。他說感覺到中央對事件高度重視。

李家超說尊重法庭按法律原則處理案件及取納證據，但考慮到本港維護國家安全的憲制角色及問題重要性，故提出釋法請求，認為若中央政府接納釋法請求，可完善及長遠鞏固維護國安法律機制。被問到釋法及押後審訊對已被捕近兩年、已預期即將受審的黎智英是否不公，李家超沒正面回應。

譚耀宗：沒需要訂「指定律師」

《港區國安法》未有列明海外律師能否處理案件，譚耀宗表示不存在刻意「留白」或者「漏招」，稱當初立法時沒有「每樣嘢寫晒」，當政府不同意法院對於有關法律的理解，便提請人大常委會釋法。對於有意見認為要就國安法制訂「指定律師」名單，譚認為沒有需要，稱人大常委會只需要釐明大原則，又質疑一旦設立「指定律師」，名單需經常變動。

基本法委員會副主任譚惠珠昨在港台節目《千禧年代》表示，李家超作為特首及國安委主席，有責任推進特區維護國家安全的制度及機制建設，與法院審理案件是各司其職，而特區政府一直很尊重法庭裁決。被問到估計何時會完成釋法程序，譚惠珠說相信會快，人大常委會12月底將開會，若將黎智英案押後至明年審訊，人大常委會就未必需要召開臨時會議。

全國人大代表田北辰說以往釋法惹爭議，但今次不同，因國安法無寫明不能聘請海外律師，而法院是不知道立法原意下，才否決律政司的終審上訴，故若要知立法原意，才要釋法。

明報記者

（港區國安法）

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