話你知：海外律師可申在港執業認許 須通過本地資格試

《法律執業者條例》列明，已取得法學專業證書的人、已在香港獲認許的律師、律政人員或海外律師，均可申請認許成為香港執業大律師。海外律師申請認許時，須在海外持有效法律專業人員證書、海外執業至少3年、通過本地大律師資格考試等。至於成為香港執業律師，則先取得法學士學位或法律博士學位、考獲法學專業證書及完成實習。

曾有英狀獲臨時認許

出庭須港狀陪同

另外，李家超昨引述案例稱，被告選擇律師的權利只限於有本地執業資格的律師，而非沒有執業資格的海外律師。翻查資料，英國御用大律師Mark Taylor Simpson曾申請臨時認許為本港大律師，進行為期10天審訊。高院批准申請，但條件是Simpson須與一名本地大律師一同出庭，他其後就該條件上訴但遭駁回，換言之Simpson獲准來港參與審訊，但須有本地大律師參與。

上訴庭當時亦裁定，《基本法》35條列明，訴訟人無權堅持聘用沒有本港執業資格的律師。

（港區國安法）