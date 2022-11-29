兩辦國安公署發聲明撐李家超 狄志遠：公眾感輸打贏要

指准英狀參與違國安法立法初衷

新思維議員狄志遠對港府提請釋法決定表示遺憾，認為國安法實施以來行之有效，不應輕易提請釋法，指做法讓公眾感覺輸打贏要，不利加強市民對國安法信心。

港澳辦發言人稱，法院批准英國大律師代理黎智英案，違反國安法的立法精神和法理邏輯。駐港國安公署發言人表示，海外大律師參與勾結外國勢力危害國安的案件抗辯，有違國安法立法初衷，也為國安案件埋下隱患，公署深感絕非多慮，將密切跟進事件發展。中聯辦發言人稱，支持特區國安委依法採取措施，防範危害國安的各種風險。

憂釋法否定港法院國安案審判權

學者：國安法未禁外國律師參與

澳洲悉尼大學法學院中國法教授凌兵認為，釋法顯然影響黎智英的審判和被告的辯護權，但更深遠的潛在影響，在於否定香港法院對國安案件的審判權，日後無論法院如何判決，只要特首認為影響國安，便可對裁決視而不見，用釋法實現檢控一方希望達到之目的，明顯違背《基本法》與國安法有關司法獨立和司法審判權的規定。

凌兵指出，國安法規定保障被告人「依法」享有辯護權，理應包括《基本法》94條及本地法律允許海外律師出庭的制度，故不能認為立法時忽略了對辯護律師安排的規定，其中國安法第63條對辯護律師規定了保密義務，亦反映立法者意識到辯護律師可能對國家秘密的影響，因此國安法未有禁止外國律師參與，應視為立法者沒有改變現有法律的原意。

基本法委員會委員梁美芬認為，是次釋法有助解除黎案的潛在風險。她相信，律政司兩次輸官司後，相關部門已有預備，只等待終院判決後行動。資深大律師湯家驊表示尊重特區政府決定，他不認為政府是輸打贏要，指人大常委會不是法庭，並非判決案件輸贏，故不存在破壞法治。

（港區國安法）