能否約束海外律師保密 終院指重要考慮因素

指律政司提新論點不公欠理據

終院在判辭中指出，律政司直至申請終極上訴許可，才提出在高院及上訴庭申辯時不曾探討、「截然不同（radical）」的新論點，力陳國家安全屬「具凌駕性」的公眾利益，邀請終院為海外律師處理國安案另立標準，「一刀切」拒認許海外律師。終院批評律政司應早在下級法院舉證支持，而非到終院才首次提出；又重提案件上周五審理時，終院邀請律政司列出有何「例外情况」可批准海外律師參與國安案，但當時律政司一方拒絕列出。

終院亦認為，新論點引伸出海外律師參與國安案，與國安法防止外國勢力干預的立法原意是否相悖，惟律政司沒有解釋為何認許海外律師會引致外國勢力干預。判辭續指出，本案不涉國家機密，但在任何牽涉國家機密的案件中，法庭評估「專案認許」申請時，國安法能否規限海外律師保護國家機密，必然是重要的考慮因素。

參考案例 提新論點須證特殊情况

判辭參考Flywin案中的原則，除非上訴方能證明有特殊情况，否則不得在上訴階段提出新論點，以確保對另一方公平。終院又補充，即使不考慮可否提新論點，律政司亦沒有充分闡述其理據，但基於已駁回上訴，不會詳述原因。

判辭末段重申，法庭一如國安法第3條列明，「必定會堅定維護國家安全」，在與國安相關的「專案認許」申請中，法庭必然視國安為最重要的考慮因素；惟在本案中，律政司上訴時才提出欠缺證據支持的新論點，致沒有理據上訴。

【案件編號：FAMV 591/22】

（港區國安法）