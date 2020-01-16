陸志聰：醫局抄NHS成功 惟只抄了一半

陸志聰稱，公立醫院體制形同「全民保健（universal access）」，市民求醫幾近免費，令受惠的不止草根，亦吸引中產病人，「（佢哋覺得）公立醫院都幾好喎，不如慳番啲錢……（制度）好到病人唔睇私家醫生」，最終輪候時間愈拖愈長，人手不勝負荷。

稱公院超荷因太好 沒「抄」基層醫療

沒有「抄」的另一半，陸志聰指是政府近年推動的基層醫療，「講咗幾十年終於肯行」。他說本港有足夠基層醫療醫生，只欠統籌制度，多數市民沒有家庭醫生跟進，一旦出現健康問題便直接向專科求醫，加劇公院負擔；若能建立家庭醫生制度，既能分流病人，亦能「治未病」，以免市民進入公營醫療系統。

公院前急症室醫生A認同，公院定價「平靚正」易令市民濫用，憶述曾有病人因生毛、生暗瘡往急症室求醫，「有時睇症都睇到想發脾氣」，亦要處理病牀流轉等行政問題，形容現時急症室工作「其實唔係睇症，而係要睇個場」。

（公院醫護流失系列）