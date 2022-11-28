黎青龍：有啲嘢不可逼 「強制服務期」非港創

醫衛局長盧寵茂解釋政策理據時曾形容，納稅人投放相當多資源培訓專科醫生，亦談起當醫護「初心」。據大學教育資助委員會文件，計及醫科教學及研究開支，政府每年向每名學生資助約為56.6萬元，醫科生課程為六年制，即培訓一名本科醫科生需340萬元，有關數字未涵蓋專科培訓的成本。

星須畢業後公營系統工作4至6年

強制服務年期並非本港獨有概念，多地就此曾提出不同方案（見圖），如新加坡、澳洲、印度、秘魯等，部分國家容許醫科生「自願同意」（opt-in）申領獎學金，條件之一是畢業後須到缺乏醫療人手的農村或鄉郊地區工作。新加坡則要求所有醫科生畢業後在公營醫療系統工作4至6年。

被問到對政策構思的看法，黎青龍回應道「強制好似唔係幾好」，亦擔憂政策會影響年輕人選科。他以自己為例，為幫助更多基層市民，多年來主要在公院工作，形容現時工作環境與往日大相逕庭，如病人更多、醫護流失率更高等。他指不同醫生離職原因各異，有學生反映「做做吓覺得公院好辛苦」，故不評論年輕醫護轉投私營市場是否等同「失去初心」。

醫科生關注如何公平劃分綁定年期

政策細節未明，醫護屆時需在醫療系統留任多久、何時起計算留任年期等均未有定案。中大醫學院五年級學生W曾向師兄師姐了解公院工作環境，認為「超長工時，病人太多」會磨滅初心，憂慮強制工作年期會再降低本已不高的士氣。W另稱，按照局長的邏輯，相比非本地培訓醫生，本地畢業醫生更需「回饋社會」，是否等於他們強制年期應較海外醫生長，或令學生寧赴海外讀醫。

另一中大醫科生H則關注，專科培訓時間各異，港府如何公平地制定各專科「綁定」年期。倘實施強制年期，H說除考慮自身興趣和能力，日後亦會考慮不同專科的綁定年期而決定進修領域。

（公院醫護流失系列）