最想看新症 腫瘤科醫生嘆行政工作纏身 指有人轉投私院不等於失初心

一半時間跟進康復10年舊症

不少人視公院為「藥房ATM」

C又說，不少在私家醫院求醫的病人僅視公院為「藥房ATM」，領取便宜藥物而非診症。另一邊廂，C看到新症病人排期長，有人要等6至7個星期，甚至因為等不及而「衝往」急症室。

C喜歡公院團隊及團結工作的氣氛，至今懷着行醫初心，希望幫助病人，但形容近年公院工作disillusioned（理想幻滅），經常不是做專科醫生應做的事，感到灰心，又要用最短時間為最多病人診症，醫患關係與想像中有落差。

政府正研究強制醫護服務公院一定年期，此話一出，C說醫生圈子反彈很大。C說大部分醫科生會考專科，至少在公院工作8至10年，不理解為何須強制。C又不認同醫生轉投私營市場就等於失去初心的說法，指政府應檢討問題所在，「不應當他們是罪人，不要turn patient against us（不要令病人與我們對立）」，雖有醫生是為金錢，但不少醫生只為更好的工作環境及醫患關係而離開公院，「做番醫生應做的事」。

籲勿簡化為缺人問題 倡分流穩定病人

C認為不應只將問題簡化為醫生短缺，「不是單靠填補空缺、輸入醫生，或叫人不好出私家（醫院），就能解決」，應正視公營醫療制度問題；又慨嘆本港基層醫療起步太遲，長遠應將穩定病人分流到基層醫療，同時加強公私營協作，減輕公院負擔。

（公院醫護流失系列）