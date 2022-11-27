調查：九成醫護所屬部門人手不足 四成考慮辭職

有病房4人減剩一人

工會本月7至18日面向全港各區在職醫管局前線會員派發電子問卷調查，共收回有效問卷892份，當中近七成受訪者屬支援職系。工會副主席吳偉玲表示，結果反映前線支援人員人手持續短缺，疫情期間部分人手被調配至新冠病房，導致普通病房人手不足。醫管局員工協會副財政主任蘇小紅現為仁濟醫院的支援人員，主要負責病牀的清潔及消毒，她表示疫下醫管局縮減病房支援人員，她工作的病房由原本3至4人減至她一人，慨嘆工作量大，稱入行26年「經歷SARS都未有咁嘅情緒」。

有醫護稱醫院防疫過度

吳偉玲表示，醫管局聘請的支援外判主要負責清潔工作，醫護外判只能幫忙換尿片、餵食等工作，不能做派藥等較專業工作，難減輕前線醫護及支援人員工作量。她又指現時醫院病房緊張，有療養醫院防疫過度，稱她所屬小欖醫院現仍規定前線員工須使用高規格防感染措施工作，例如所有前線醫護及支援人員須配戴N95口罩。

起薪1.2萬 議員：難請人

梁子穎認為現時支援人員的新入職起薪約為1.2萬元，較難吸引人才，而支援人員頂級薪酬約2.6萬元，但晉升所需時間通常為10至20年；又指本年度醫管局獲撥款921億元，卻將撥款用來增加高層職位，質疑當局未善用撥款，出現「肥上瘦下」。他和工會向政府提出提升支援職系員工薪酬至1.5萬元、簡化招聘程序、增加假期等福利、每年加薪5%及增加對支援職系員工報讀進修課程的資助等訴求，並將約見醫管局反映意見。

（新冠疫情）