衛署：內地輸入第五波以來5宗 李夏茵：防控嚴謹 沒必要收緊檢疫

李夏茵昨稱，內地防控措施以謹慎聞名，如小區有爆發，市民根本不能離開小區來港，故認為沒必要收緊內地人抵港防疫要求。另一邊廂，澳門於上周一（21日）起收緊內地入境者防疫要求，抵澳第二天須做核酸檢測，與本港一致。不過，澳門對有否按時檢測有更多監察，沒檢測者翌日健康碼會變黃碼，第四天仍沒檢測會變紅碼，屆時不能進入食肆等處所；本港則只要求內地抵港者保存載有檢測結果的電話短訊，內地客在港亦不受「疫苗通」黃碼限制。

港陽性破8000 稱放寬防疫火上加油

本報昨向醫衛局查詢李夏茵所提及的內地抵港者陽性比率為哪一時期數字，局方口頭回覆稱為「過去數周」；衛生署則回覆本報稱，自去年12月31日第五波疫情至今，本港共錄得5宗內地輸入個案。

本港過去一周單日個案數字徘徊在7000至8000多宗水平，昨公布8365宗本地個案，而上周四更突破9000宗，較月初多近一倍。李夏茵昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，如現時放寬社交距離措施，儼如「加油落個火度，會燒得勁啲」，形容開放防疫政策如調校水溫，「一下子開晒熱水會燙傷」，強調需有空間調節，當局不希望走回頭路，盼疫情平穩或向下時才逐步開放。

疫情倘續升會否收緊 李：好難答

被問到如疫情續升，能否保證不會再收緊現行措施，李稱「呢個係一個好難答嘅問題」，因病毒狡猾變化快，有新變異病毒株流入不排除疫情再升，現難答疫情何時下跌及何時可放寬。

本地疫情方面，衛生防護中心昨公布新增20宗Omicron BQ.1.1本地個案，新增數字是本月以來單日新高，截至昨凌晨累計本地有102宗。昨公布的20宗個案中，至少5名患者居元朗，翻查資料，截至昨凌晨，本港已連續11日沒BQ.1.1輸入個案，本報昨向衛生署查詢20宗個案有否關聯、當中有否群組爆發，截稿前未獲回覆。

新增暫託中心 整體仍七成滿

連同昨日，本港過去一周共有162名院舍院友染疫，較前一周的130人多32人。社署前日起因應院舍個案增加，開放港灣道體育館暫託中心130個牀位接收輕症或無病徵染疫長者，署方昨回覆稱，截至昨早9時港灣道中心共接收18位長者。然而，石峽尾公園體育館、小西灣體育館及天水圍體育館暫託中心的病牀佔用率均達八至九成，即使剛新增港灣道中心，暫託中心整體佔用率已達74%，接收密切接觸者的亞博館檢疫中心則約四成滿。

明報記者

（新冠疫情）