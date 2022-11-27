二價疫苗周四開打 今起可預約

楊何蓓茵昨在商台《政經星期六》稱，合資格市民預約接種第四針時可有新選擇，除原始復必泰疫苗或科興外，亦可選擇復必泰二價疫苗，而據早前專家意見，現時只有50歲以上者、18至49歲在院舍或醫療機構工作等有較高暴露風險者及12歲或以上免疫力弱者應打第四針，12歲以下暫毋須打，接種點亦只會向合資格者提供二價疫苗，不會向從未接種疫苗或未接種適當劑量的市民提供。她說，因第四針接種對象有限，當局暫未有計劃擴展「疫苗通行證」的基本接種要求至四針。

接觸數千長者170人肯打針 「係細啲」

港府不斷推動長幼打針，但楊何蓓茵稱，在推動社區長者接種上「個數真係細啲」，她透露政府早前派員到訪33條屋邨，接觸3000多戶，長者安居協會亦致電4000多名長者，最終只有170人打針；上門打針服務至今3萬多名長者登記，但當中約2800人登記後改變主意不接種。她說不少長者需反覆游說，當局會繼續尋找新方法推廣接種。對於政府前日起開展新一輪院舍外展疫苗接種計劃，楊太稱現時院舍長者3針接種率約八成多，情况理想，相信第四針「會打得好好」，當局會了解可否安排院友第四針打二價疫苗。

至於兒童接種率，楊何蓓茵同樣認為不理想，呼籲家長如於聖誕及新年去旅行，務必安排子女出發前14日打兩針，重申兒童感染新冠後可有嚴重後遺症，「由本來計數好叻，變到計數好慢」，會影響學習及情緒，屆時後悔莫及。

（新冠疫情）