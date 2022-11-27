李夏茵：疫緩再考慮「黃碼」堂食

早前政府宣布，由海外地區及台灣抵港者核酸檢測要求會由4次減至2次，但維持連續7天快測。李夏茵表示，落地要做核酸檢測是擔心有變種病毒進入香港，而兩次核酸檢測已可預計到有多少變種病毒來港，她認為此刻再放寬屬不明智。

文體旅局長楊潤雄昨出席商台《政經星期六》後表示，現有方案是為入境旅行團安排食肆，至於可否放寬其他黃碼者，要視乎整體防疫抗疫要求和整體疫情的數字，醫衛局正檢討，只要環境許可和風險可控，當局願意多些放鬆，但前提是做好防疫工作，如接種疫苗等。

旅議會總幹事楊淑芬向本報表示，如要接待入境旅行團的食肆要做多項工作，例如需設獨立房間或間隔，分隔旅客與藍碼者；同一時段餐廳員工如接待了旅客，該員工不可接待其他藍碼客人，而負責接待旅客的員工亦須每3日檢測核酸一次。

（新冠疫情）