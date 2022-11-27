下月台灣團交餐廳安排 料堂食首例 稱宣傳遠遜日韓 旅界：聖誕入境團不樂觀

楊潤雄表示，「團進團出」安排是平衡新冠疫情風險，持黃碼者如不接觸其他市民，可安排到一些餐廳進食，相信會有更多食肆加入，尤其聖誕旅行團。楊又稱，黃碼限制是考慮到醫療系統壓力，平衡市民需要，認為香港在旅遊方面仍有競爭力。他表示，港府正逐步放寬防疫措施，承認短期內對旅遊業的帶動或未算理想。他在節目後表示，期望入境旅行團數目愈來愈多，但不會為此訂立目標。

每席1800 有燒賣炒飯叉燒包

據消息稱，有旅行團已向旅議會提交食肆膳食安排，其中包括一間大型食肆的4間分店，該食肆已提交平面圖及餐單，「有機會」負責招待下月的旅行團。根據該食肆資料，各分店會提供宴會廳一部分作團餐之用，食肆所提供餐單列出中午團餐，主要為中菜，有蟹籽燒賣、蜜汁叉燒包和瑤柱蛋白炒飯和蝦籽乾燒伊麵等共8款菜式，每席12人，包加一及茶芥收費為1800元。

免滋擾 暫不公開食肆資料

楊淑芬表示，已登記8個旅行團主要來自泰國、菲律賓和台灣，目前只收到至12月中的旅行團申請，尚未有聖誕節入境旅行團登記，料旅行社需時安排。她透露，12月初有一個來自台灣約20人的旅行團已申請安排特定食肆，並已交齊食肆平面圖等文件，料需一至兩天審批時間。她說，為免旅行團及餐廳受滋擾，旅議會不會公開食肆資料，未來或會考慮公布。

香港入境團旅行社協會創會會長、旅議會副主席謝淦廷預計，周一會有更多食肆加入成為特定餐廳，但他對聖誕節檔期入境旅遊情况不樂觀，不少東南亞國家和日韓兩三個月前已開始宣傳聖誕入境遊，香港目前仍未正式宣傳，起步太慢。

謝亦希望旅發局帶頭推廣及宣傳，向各地旅行代理解釋香港疫苗接種情况，並吸引旅行團訪港。他又促請當局盡快取消黃碼限制，認為旅客抵港時須做核酸檢測，已可確保安全，續設黃碼是杞人憂天，落後於其他國家。

黃家和：消費力不高 額外工夫乏誘因

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，由於登記要求太麻煩，現時未有太多食肆欲成為「團進團出」的特定餐廳。他解釋，現時入境旅行團非豪華團，消費力不算高，但食肆需做更多額外工作，誘因不大。

另外，楊潤雄昨亦稱明年郵輪會陸續回港停泊，郵輪公司反應積極，有個別公司已計劃編排行程至香港。他表示，當局將要求郵輪配合防疫要求，如遇船上出現感染的處理方法，以及遊客下船後檢測陽性如何處理，文體旅局與醫衛局討論已取得進展。

（新冠疫情）