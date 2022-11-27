譚耀宗：英狀倘准助黎 唯有釋法 湯家驊：審議中不宜公開討論 譚：有份立國安法知原意

翻查資料，回歸後的5次釋法，其中兩次由人大常委會主動提出，分別有關特首和立法會產生辦法，以及公職人員宣誓事宜（見表），後者涉及前青年新政立法會當選人梁頌恆和游蕙禎的宣誓風波，政府提出司法覆核，人大常委會在高院裁決前釋法，高院最終判政府勝訴。至於本港首次提請人大釋法是1999年，終審法院裁定港人在內地所生子女，即使父或母當時未成為香港永久居民，也可擁有居港權，時任特首董建華其後提請人大釋法，人大常委會推翻終院裁決。

「不懂中文洋人辯護國安案不合適」

譚耀宗昨稱，國安法立法目的是維護國家安全，不讓人有機可乘、以各種方式危害國家的主權是「一國兩制」最高原則，黎智英案有外國大狀參與是違反立法原意，又稱審訊過程中或涉國家機密及外部勢力等問題，明言不應容許外國律師代理，「如果情况不得以改變，無辦法，唯有由人大常委會就有關文件作出釋法去調整」。

問到於判辭頒布前公開討論是否在向終院施壓，譚耀宗說只是表達個人看法，因他曾參與國安法立法，明白立法原意；國安法用中文起草，英文僅為參考，由「唔識中文嘅外國人」為涉中國國家安全的案件辯護不合適。至於若律政司敗訴，人大常委會是否一定會釋法，譚稱當人大常委會發現制訂的法律被曲解時，有責任解釋清楚立法原意。

梁美芬：應從法律非政治角度看釋法

國安法未有條文規定或限制律師國籍，而在第六章的《附則》列明，擔任辯護人或訴訟代理人的律師，應保守在執業活動中知悉的國家秘密、商業秘密和個人隱私。惟同時列明，國安法解釋權屬於全國人大常委會。

日前提出不排除人大或釋法的基本法委員會委員梁美芬表示，國安法屬全國性法律，需考慮立法原意，涉及關鍵情况或「留白」部分，全國人大常委會有解釋權。問到釋法會否造成負面影響，她強調，釋法與否應從法律角度出發，而不是政治角度，若出現會影響日後案件的情况，有必要透過釋法清楚說明立法原意。

（港區國安法）

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