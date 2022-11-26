吳靄儀：對結社自由極重要 研判辭定後續

陳日君樞機表示，留意到外國報道指「陳樞機被捕」，他自言為宗教人士，但希望「唔好同宗教自由拉上關係」，強調自己是基金一分子，「非常贊成做人道援助」。樞機提到自己是第一被告，笑言「佢哋好畀面我，將我擺第一位，但其實我哋5個係一齊做嘢嘅」。

陳日君：唔好同宗教自由拉上關係

連日審訊中，6名被告均列席旁聽。作為最年長被告，90歲的陳日君每天持拐杖步入法庭，由庭內保安引路至被告席，「樞機，呢邊呀」，再為他拉開椅子，舉手投足備受關注。陳在庭上不時提筆寫字，偶爾閉目養神，亦會和吳靄儀耳語。需戴耳機聽審的他，好幾次耳機發出聲響或有雜音而脫下耳機，在旁的保安、事務律師，甚至相隔4個座位的第六被告施城威，紛紛上前協助。

及至審訊第6天，主任裁判官嚴舜儀留意到陳日君耳機出問題，建議他坐近正在陳辭的辯方大律師梁晴怡，梁笑言「坐近啲我好唔好呀？」陳其後移至前排律師席就坐，嚴官翌日提出相同建議，陳則示意耳機無問題。

明報記者

（反修例風暴）