612基金6人裁違社團例罰款 官：吳靄儀似「會長」

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪。根據法例，首次定罪者可罰款1萬元。

官指有系統組織共同宗旨 符「社團」定義

嚴官裁決時指出，2019年6月12日市民在立法會修訂《逃犯條例》草案二讀時，圍堵立法會周邊道路，警方展開驅散，多人被捕。3日後，吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩出席記者會，由吳宣布臨時成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」（後稱「612人道支援基金」）協助受傷及被捕者，其後陳日君獲邀加入，基金再成立秘書處，由施城威統籌。

嚴官在詮釋「社團」時，引述控方陳辭指《社團條例》於1949年的立法原意，考慮到社會秩序或受外部局勢影響，需備存本港社團紀錄加強管制，1997年起更賦予保安局長禁止社團運作的權力，前提是基於維護國家安全、公共安全及秩序、保護他人的權利和自由所需。嚴官稱可見條例目的是維護國家及公共安全，裁定條例中的「社團」是指按照共同宗旨而建立，且觸及公眾，並與政治團體有聯繫的團體；就本案而言，612基金在短時間內成立一個有系統的組織，設網站、facebook專頁等，兩年多籌募以億元計捐款，與公眾緊密互動，符合「社團」定義。由於612基金是沒有成立為法團的公眾性質信託，亦非純粹為慈善目的而成立，不屬條例附表中的豁免情况，故須註冊。

嚴官又稱，2019年6月15日基金成立時，吳靄儀等4人持共同理念，透過公信力及專業知識向公眾籌集資金，實現向抗爭者提供支援的目標，其後陳日君應邀加入，顯然是認同4人理念，5人又一同簽署信託契約，多次開會，職務類似為會長及副會長，而吳靄儀在多個記者會上擔當主要發言人，更似是基金會長。

辯方稱施城威「獨立承包商」

官：相當於秘書司庫

辯方稱施城威（圖）僅屬「獨立承包商」，但嚴官認為，施有權參與基金決策的討論、指示轉帳，職務相當於秘書或司庫，與5名信託人同樣需按財務守則處理事務及按宗旨運用款項，故亦屬社團「幹事」。基金在成立後一個月，及至2021年10月31日解散，一直沒有註冊，裁定作為幹事的6人違反相關條例。

辯方：五信託人地位相同

嚴官表示，吳靄儀被推舉為組織代表，責任或較其他人「高一啲」。辯方大律師林國輝解釋，吳只是較為熟悉情况，並非領導者，強調「五個（信託人）係相同地位」；此時陳日君在座位表示「我哋五個一樣！」。嚴官最終考慮社團規模、違規時間、各人角色，判處6人罰款2500至4000元。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

（反修例風暴）