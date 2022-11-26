倘黎智英案開審前未裁 擬申暫緩Tim Owen抗辯

黎方批「剝奪」聘律師權利

若終院上訴委員會拒批上訴許可，律政司便不能再上訴；若批准上訴，則可能延誤下周審訊。代表律政司的前律政司長袁國強昨表示，若終院批准上訴，可排期下周三（30日）審理，冀在案件開審前完成；若未能趕及開審前裁決，則會申請押後開審，估計須押後一周，重申會盡量避免影響審訊。

若主審法官拒絕押後審訊，律政司則會考慮要求終院頒令暫緩執行上訴庭批准Tim Owen抗辯的裁決。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示反對暫緩，稱律政司一方只基於「僅僅有爭論空間的上訴」，倘暫緩由Tim Owen抗辯，是剝奪黎智英聘用律師的權利，而律政司作為「公眾利益的守護者」，應確保黎獲公平審訊。

彭耀鴻強調，任何押後均會對黎智英造成不公，案件早在今年8月定下開審日期，他本人因為檔期不合，曾申請押後亦不獲批准。彭又透露辯方在早幾天才收到控方的新文件，正努力希望案件如期開審，重申押後將嚴重干擾法律團隊準備審訊。

（港區國安法）