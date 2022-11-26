倘黎智英案開審前未裁 擬申暫緩Tim Owen抗辯

【明報專訊】Tim Owen受聘抗辯的《蘋果日報》案排期下周四（12月1日）開審。終審法院昨日押後裁決前，詢問若批出上訴許可，而未能趕及在案件開審前裁決，律政司會如何處理。律政司稱會向主審法官申請押後，並會考慮申請暫緩Tim Owen抗辯。黎智英一方則反對暫緩申請，強調不能「剝奪」黎智英聘用律師的權利。
黎方批「剝奪」聘律師權利
若終院上訴委員會拒批上訴許可，律政司便不能再上訴；若批准上訴，則可能延誤下周審訊。代表律政司的前律政司長袁國強昨表示，若終院批准上訴，可排期下周三（30日）審理，冀在案件開審前完成；若未能趕及開審前裁決，則會申請押後開審，估計須押後一周，重申會盡量避免影響審訊。
若主審法官拒絕押後審訊，律政司則會考慮要求終院頒令暫緩執行上訴庭批准Tim Owen抗辯的裁決。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示反對暫緩，稱律政司一方只基於「僅僅有爭論空間的上訴」，倘暫緩由Tim Owen抗辯，是剝奪黎智英聘用律師的權利，而律政司作為「公眾利益的守護者」，應確保黎獲公平審訊。
彭耀鴻強調，任何押後均會對黎智英造成不公，案件早在今年8月定下開審日期，他本人因為檔期不合，曾申請押後亦不獲批准。彭又透露辯方在早幾天才收到控方的新文件，正努力希望案件如期開審，重申押後將嚴重干擾法律團隊準備審訊。
（港區國安法）
相關字詞﹕律政司 黎智英 蘋果日報 英國御用大狀Tim Owen 終審法院