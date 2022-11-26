英狀案上訴 律政促新角度平衡公益 稱國安法為動亂而立性質獨特 終院周一裁決

律政司促訂國安案認可海外律師準則

官指依普通法不宜「一刀切」處理

代表律政司的前律政司長兼資深大律師袁國強陳辭稱，國安法性質獨特，基於本港沒有就《基本法》23條立法及出現社會動亂而立法，亦牽涉內地的社會及政治背景，而國家安全概念在各地有不同解讀，律師「需要理解中國對國家安全的概念」，海外律師若不熟悉內地，難以協助法庭。袁國強續稱，國安法訂明特區政府有責任維護國家安全，故冀法庭以「新角度」平衡公眾利益，重新評估批准海外律師處理國安案的準則，強調由上級法院訂準則「愈早愈好」。

官問什麼情况可聘 律政司：按普通法毋須列出

首席法官張舉能質疑，若律政司希望禁止所有海外律師處理國安案，應闡述在什麼例外情况下可批准聘用海外律師。律政司一方回應稱，根據普通法案例，律政司毋須列出所有例外情况。

常任法官李義指出，國安法列明國安案司法程序依循本地法例，換言之須考慮普通法原則，不應「一刀切（blanket ban）」拒絕海外律師處理國安案。律政司一方同意法庭仍受本地法例所限，但強調國安法源於內地刑法，而本案審訊要點是如何將國安法融入本地法律，除非該海外律師熟悉兩套法制，否則「其陳辭可能危險，甚至適得其反（counterproductive）」。

律政司一方另指國安案可能涉及國家機密，不宜由海外律師處理。李官則指出本案審訊不涉國家機密。律政司一方解釋，上述論點不限於保護國家機密的問題，而是國安案「有特殊地位（stand a different footing）」，例如律政司長可指令無陪審團審理、律政司安排特別職務組員作檢控等。

黎方反對提新論點 稱港律師亦未必熟內地法

審訊另一爭議點是律政司能否於現階段提出在高院及上訴庭未曾陳述的新論點。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，上訴向來是處理下級法院有否出錯，「不應僅因『國安』二字，便將這些原則統統拋諸腦後」，律政司沒有提出下級法院的錯處，終院便應拒絕律政司上訴；律政司在高院有充分機會陳辭，卻在上訴及向上訴庭申請終極上訴時兩度提出新論點，辯方根本無時間準備抗辯。李官亦詢問，若拒絕是次上訴，律政司日後是否有機會再提類似爭議。律政司一方認為難以評估日後發展，重申律政司有權提出各種法律爭議。

另外，彭耀鴻反駁律政司稱，各地法律均有其獨特之處，即使律師並非中國法律專家，仍可利用其在其他司法管轄區的經驗協助法庭；本案重點是如何平衡言論自由與國家安全，而Tim Owen在人權法方面有豐富經驗，定能提供協助。彭又舉例，他本人作為本地律師亦不熟悉內地法律，可見律政司的理據不充分。

【案件編號：FAMV 591/22】

明報記者

（港區國安法）

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