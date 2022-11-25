院友二次感染達三成 死亡率低於年初高峰

金冬雁倡院友優先打二價疫苗

衛生防護中心昨公布，最近一周（11月16至22日）共79間安老院舍出現個案，涉116名院友和11名工作人員，較前一周的55間安老院舍共90名院友和10名員工染疫明顯上升。醫管局亦公布，上周入院新冠病人中18%來自安老院舍，較前一周16%增加。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，長者本來免疫力較弱，二次感染比率高並不出奇。但他稱院舍一向是防疫脆弱一環，建議繼續頻密為院友快速測試，盡早找出患者並提供口服藥，亦建議政府優先讓院友接種復必泰二價疫苗。

安老業：長者久盼郊遊 冀勿收緊

對於需否收緊院舍防疫，張竹君稱得悉勞福局有會議檢視院舍疫情狀况，包括需否更改措施等，相信如有變更將會公布。安老事務委員會執委李輝向本報稱，暫未收到任何收緊防疫措施的通知，亦無任何進一步放寬。她說業界對於院舍個案上升未感憂慮，期望當局不要在探訪或外出安排有任何收緊，強調長者對外出郊遊親親大自然期待已久，不希望他們再次失望。

（新冠疫情）