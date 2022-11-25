二價針下月初可打 局方：專家稱只宜第四針

被問強制4針 稱高危始被鼓勵

衛生署聯合科學委員會上月中建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上作第四針注射。被問到會否容許二價疫苗作為第一至三針，李夏茵昨稱，本港「基本劑次（primary dose）」定義為3針，而據專家和疫苗廠建議，有關疫苗只適宜作為加強劑，不宜當成首3針注射。至於政府會否強制市民打第四針，李重申打3針已有一定保護力，只有長者、慢性病患或經常出入高風險地方的人才被鼓勵打第四針。

根據輝瑞資料，美國批准復必泰二價疫苗予完成「基本接種（primary series）」者作為加強劑接種，基本接種的定義則按年齡而定，其中年滿5歲者完成基本接種為打兩針復必泰，變相該年齡層可接種二價疫苗作為第三或第四針。本地方面，聯合科學委員會今年3月建議兩劑復必泰或3劑科興作為「完成基本疫苗接種」，其後未再更改，惟強調打3針可有效減低住院和死亡風險。

214人取「過渡疫苗通」

另外，政府周二（22日）起為曾持「免針紙」者提供「過渡疫苗通行證」，在開始打針但未符合疫苗通要求期間進入處所。醫衛局回覆稱，截至周三有214人領取過渡疫苗通，其中138人已經打第一針、75人已打第二針，局方並無分析領證者是否屬於免針紙被宣告失效者。

局方補充，持涉濫發免針紙者中，截至周三共約1500人已領取新的免針紙，約3000人已打至少一針。

（新冠疫情）