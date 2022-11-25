破9000宗指標齊升 鬆綁斷纜 醫衛局憂天冷醫院迫爆或要收緊 學者：仍有條件放寬

死亡入院污水院舍疫情呈升勢

本港昨公布新增9219宗新冠陽性個案，包括8500宗本地感染，創9月中以來新高。政府10月初起每兩周放寬社交措施，惟昨宣布因應近期疫情「全線上升」，將凍結下一輪社交措施。李夏茵昨於記者會解釋，「碎步」式放寬措施是必須，市民要理解放寬後疫情不會直線下降，而是會反反覆覆，最近陽性個案、死亡數字、入院人數、污水監察、院舍和學校疫情均呈升勢。

衛生防護中心昨公布，過去一周（11月18至24日）本地和輸入個案分別增25.6%和21.5%。醫管局公布近日維持逾2500名新冠病人留醫，較10月初增逾四成，留院重症人數則突破100，須使用呼吸機和氧氣病人數目亦增。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱難以概括反彈原因，或涉輸入個案增加、市民防疫意識鬆懈、活動更頻密等。

料未見頂難料升勢 「好唔想走回頭」

留醫新冠病人數至昨凌晨為2576，與9月中水平相若，當時醫管局須削減約三成非緊急服務。醫管局總行政經理劉家獻昨稱，現時非緊急服務仍未需調整，暫時主要將門診配額撥至指定診所。李夏茵則憂慮冬季流感夾擊，下周天氣轉冷，「冬天一到、天氣一冷，急症室就會好爆，老人家自然就會嚟」。

被問到日後需否再次收緊措施，李夏茵稱現時「好唔想好唔想好唔想」走回頭路，但若疫情引致整個醫療系統癱瘓，令新冠或非新冠病人均得不到治療，便或需再次收緊防疫措施。她亦相信今次疫情未見頂，暫難料升勢，呼籲市民毋須氣餒或驚慌，應調節心情和做好個人防護，包括戴好口罩等。

高本恩：每年冬季入院增 不理解誰驚慌

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩向本報稱，不理解是誰驚慌，本港每年冬季均面對因上呼吸道疾病而入院人數增加，加上現時仍維持口罩令等，相信毋須憂慮。他認為現仍有條件取消不必要防疫措施，例如強制檢測等，以免浪費資源。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁亦認為無必要暫停放寬措施，重申不應再注重個案數字，只需留意重症和死亡情况。但他提醒院舍始終是隱憂，建議加強相關防疫如繼續提升疫苗接種率。

江玉歡質疑欠章法 陳凱欣倡針對特定群組

江玉歡質疑政府抗疫恍如捱打，「有乜可能疫情一高啲就無晒章法，畀疫情帶咗我哋走？」她稱決定放寬措施、舉行盛事的是政府，現時眼見個案數字上升便叫停復常，繼續重創民生和經濟，如同要市民「埋單」。陳凱欣則相信政府面對疫情反彈，不能坐視不理，惟期望當局盡快分析疫情反彈主因，繼而採取針對措施，舉例若院舍疫情嚴重，便加緊推動院友打針，不宜輕言再採取影響較多市民的措施。

對於政府憂慮醫療系統癱瘓，江玉歡批評當局只將此理由掛在唇邊，卻不曾解釋何謂癱瘓，譬如是不夠人手還是不夠病牀，「唔同我哋講又點樣對症下藥？」陳凱欣認為今年初疫情高峰期便屬於癱瘓，不少專科需停收新症，相信現時仍有一段距離。

明報記者

（新冠疫情）

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