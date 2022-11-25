何栢良倡齊針學生免每天快測

何栢良昨早於商台《在晴朗的一天出發》表示，中小學生今年初起已要快測，當時每日快測的重要性在於為學生換取時間接種疫苗，但現時學生已完成疫苗接種，認為即使染疫影響亦不大，故現階段做檢測找出沒感染學生成效相當細。

何說，若學校有人未完成接種、懷疑有校內群組爆發或學生出現病徵，才要繼續快測。他又認為，若政府宣布打齊針學生不用每日快測，相信很多家長會帶小孩打疫苗。

張竹君：每天快測防大爆

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會主動提到，每天快測有助阻止學校出現大型爆發，令學校得以如常運作。

中學校長會主席連鎮邦稱，現時上學前要做快測的安排令家長、學生及教師均安心，尤其最近確診數字較多，認為維持現時做法較穩妥。張勇邦則表示，現時家長每日要額外花時間為學生快測，快測包亦帶來經濟負擔；而校方亦要額外花人手檢查學生快測紀錄，亦要為未完成快測的學生補測。

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