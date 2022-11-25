孔繁毅：染疫者「生蛇」風險高4倍 引外國研究稱新冠損免疫力 籲打「蛇針」

確診半年內風險仍增

孔繁毅引述一項美國研究稱，889名新冠患者有16人同時「生蛇」，比率約1.8%，較醫院錄得「生蛇」個案的0.43%高1.37個百分點，而基於年齡、性別、慢性病的不同調整，兩者差距最高可達5倍。另一項外國研究分析200萬名50歲或以上新冠或非新冠患者，發現前者「生蛇」風險高15%，逾半「生蛇」個案是在確診新冠或因新冠而住院的一周內「生蛇」，有部分個案則在8至10周內，而確診半年內「生蛇」的風險仍增加。

孔表示，本港有97%的39歲以上者帶有水痘帶狀疱疹病毒，每3人就有一人有可能生蛇，風險隨年齡增加。他稱，除了新冠病毒，免疫力缺陷者亦是「生蛇」高危一族，包括曾接受器官移植、糖尿病、紅班狼瘡及類風濕性關節炎等患者。

生蛇調查：三成以為接觸可傳染

生蛇風險高，但市民認識卻不足。孔繁毅引述最新一項本地「生蛇」問卷調查稱，市民對「生蛇」存有不少謬誤，近30%認為接觸「生蛇」者可感染；近20%從來沒聽過或不清楚「生蛇」，甚至有人誤以為「飲用白牡丹茶」、「少些外出」、「出過水痘」等可降低「生蛇」風險。

談及治療及預防方法，孔稱患者可服用抗病毒藥物，但需於病發72小時內使用才有最佳效果，且未必有效阻截「後遺神經痛」。他建議市民接種俗稱蛇針的帶狀疱疹疫苗，其中較新的重組疫苗成分是結合抗原及佐劑，需完成接種兩針。他稱由於免疫力缺陷者注射傳統的減活疫苗或誘發水痘病毒，故可選用重組疫苗，兩者副作用相近。

倡長遠考慮疫苗計劃納蛇針

一項本地研究顯示，「生蛇」入院個案的平均住院日數為5至14日，每次直接醫療成本為3.2萬至7.7萬元不等。孔繁毅認為，因「生蛇」而住院的成本大，或加重醫療負擔，建議長遠可考慮將「蛇針」納入政府疫苗接種計劃。

明報記者

（新冠疫情）