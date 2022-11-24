兩電明年百億50億開支待入帳 電費恐再加

兩電昨公布明年電費加幅後，昨再向立法會提交補充資料，披露更多電費調整細節，例如兩電如何透過調整電費穩定基金及燃料價格調整條款帳的結餘，以壓低電費加幅。

文件顯示，中電與港燈獲政府批准的5年發展計劃（2019至2023年），總投資額分別為560.95億元及266億元，扣除前幾年開支後，中電及港燈明年分別仍有約113億及53億元的資本開支要入帳，下個5年計劃又有數以百億元計新投資項目，料未來兩電仍有增加基本電費的壓力。

穩定基金未用盡 各剩2.76億及3.9億

兩電提交文件顯示，中電明年能凍結基本電費，主要是因動用部分電費穩定基金（每度電2.1仙），以中電去年售電量推算得出涉及金額約7.4億元，以抵消資產入帳造成的加幅，最終做到明年基本電費維持不變（每度電93.7仙）。中電預計明年底電費穩定基金結餘為2.76億元，雖未用盡，但已較今年少15.34億元。

至於港燈明年的基本電費按年增加5%，文件顯示，港燈因投資入帳及經營成本增加而加基本電費（每度電加3仙），加上透過加電費等措施（每度電2.5仙）將錢撥入穩定基金，故明年基本電費最終加5.5仙至114.5仙，而港燈的電費穩定基金至明年底估計跌至3.9億元。

料明年燃料調整帳虧損收窄 顯兩電不增墊支

燃料方面，兩電均預計明年燃料價格上升而大幅增加燃料費，不過文件顯示，中電預計燃料價格調整條款帳會由今年底負36.7億元收窄至明年底負27.02億元；港燈預計燃料價格調整條款帳由今年底21.5億元收窄至明年底13億元，反映兩電未有進一步以墊支方式紓緩燃料費加幅。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯昨稱，兩電提出的明年電費加幅之大令業界驚訝，疫情雖然漸趨平穩，但在經濟仍未完全恢復下，新增的成本將帶來嚴重負擔，估計加電費後業界成本或增1%至3%。

飲食業嘆經濟未復負擔重 環團促推節能

綠色和平項目主任伍漢林認為，全球受能源轉型及局勢影響，料香港電費將隨國際能源市場持續高企，政府應就《氣候行動藍圖2050》訂下的節能目標加緊推出更多節能措施，同時大力發展可再生能源，長遠穩定電費，而市民亦應提升節能意識（見表），抵消加電費壓力。