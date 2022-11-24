稱油貴客減 巴士的士齊申加價 「客量漸升」運署拒續補貼燃油 議員批要市民埋單

運輸及物流局稱，政府正按既定程序審批，評估票價調整時考慮一籃子因素，包括巴士公司營運成本及收益變動、市民接受程度及負擔能力等。

5間申請加價的專營巴士營運商包括九巴、龍運、新巴、城巴及新大嶼山巴士（嶼巴），其中嶼巴回覆稱申請加幅一成，據了解九巴及龍運申請加幅少於一成。大部分公共交通營辦商今年均有申請或獲批加價，獲批加幅約一至兩成（見表）。

巴士公司去年加價未止蝕

翻查資料，今次申請加價的巴士公司，除龍運外其餘去年曾獲批加價，九巴去年4月起獲批加5.8%、城巴（專營權一、即港島及過海巴士線）及新巴獲批加12%、嶼巴則加9.8%。各公司去年加價後未轉虧為盈，九巴今年上半年除稅後虧損約1.4億元，按年增近3倍，龍運則上半年除稅後蝕2540萬元；城巴新巴今年2月稱，預計公司該月起每月虧損會較第五波疫情前大增六成至約6000萬元；嶼巴年報稱，2021/22年度蝕約1830萬元。至於各公司每日平均載客量亦未復疫前，對比2019年及今年8月，跌幅介乎約14.8%至33%，專營新界及東涌來往機場路線的龍運跌最多。

7月獲批加3元 的士再申落旗加6元

的士今年7月17日起同樣獲批加價，落旗收費加3元，香港的士小巴商總會理事長周國強昨向本報透露，明天會約見運輸署提加價申請，初步建議落旗加6元，顧及或對市民造成財政負擔，故分兩年實施，每年加3元。他形容「業界都好痛心、好無奈」，但7月加幅過低，的士收費仍滯後通脹，加價迫不得已。的士車行車主協會永遠榮譽會長吳坤成稱，現時的士司機每月油費達3000多元，政府取消燃油補貼令業界難做，認同有迫切需要加價，建議跳表亦應加0.2至0.3元。

政府分別在2020年及今年透過「防疫抗疫基金」向公共交通營辦商發放燃料津貼，前年補貼營辦商實際燃料/電費支出的三分之一，今年則為四成，截至今年11月11日已發放約13.6億元，運輸署昨表示有關補貼下月底結束後不延續。

民建聯立法會議員陳恒鑌對署方做法失望，油價高企但政府無助業界渡難關，才有加價壓力，建議當局盡快約見各交通業界，了解除加價外有否其他方法應對。

倡仿港鐵設調整機制 田北辰：不能任佢加

實政圓桌立法會議員田北辰形容，各交通營辦商營運成本未來幾年隨油價會持續上漲，如加價需持續，政府應有機制應對，「唔能夠任佢加」，建議其他公共交通工具亦應該如港鐵般設「票價調整機制」，市民只承擔按通脹調整的票價加幅，其餘的加幅由政府補貼承擔，如可從港鐵股息調撥。他強調，當各界均加價，政府審批時應更加透明，否則對市民不公平，「市民會覺得，油價加關我咩事呢，人工3年都無加啦」。

民主黨房屋及交通政策發言人韓俊賢亦認為巴士申請加幅過高，建議當局盡可能降低加幅，多方面回饋有經濟困難市民。

房委會轄下停車場明年加價

另外，房委會商業樓宇小組委員會昨通過，明年1月1日起轄下停車場月租收費加價，私家車、輕型貨車、大型巴士露天泊車位加100元，有蓋泊車位加120元；電單車露天位加20元，有蓋位加30元。同時，私家車、輕型貨車及電單車時租亦加1元；私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」收費加5元。

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