拆局：兩電數百億基建將上馬 能諮會前委員：電費或再增

文志森：政府應把關 免基本電費燃料費同增

文志森分析，明年兩電提出的電費調整，雖然中電已連續3年凍結基本電費，但他形容市民只是「先甜後苦」。政府批准中電投資的項目始終要入帳，明年是5年發展計劃最後一年，料2024年中電難以繼續凍結基本電費，換言之有加價壓力。

翻查資料，兩電近年除興建新燃氣機組，未來數年由於配合政府減排目標，料兩電分別籌備多年的海上風電場會正式上馬，另外發展新市鎮亦涉龐大投資額。

中電回覆稱，全力支持政府公布的氣候行動藍圖2050，稱為爭取2035年或以前將發電燃料組合中的可再生能源比例提高到7.5%至10%，發展海上風電場將對增加本地可再生能源發電量和協助政府致力2050年前實現碳中和至為關鍵。發言人稱，中電正積極推展海上風電場項目的可行及前期工程研究，計劃將風電場納入2024至2028年發展計劃。若獲政府批准，預計項目最快2024年開展。