議員促檢討管制協議 謝展寰：改變要等完咗先

兩電提出的電費加幅，大部分來自燃料費，中電與港燈明年元旦起增加的燃料費，按年分別加60.6%及202%。昨立法會會議上，工聯會郭偉強稱，雖然兩電撥出款項資助電費和推廣節能，但仍是「羊毛出自羊身上」，兩電利潤不變，他要求兩電從准許利潤中撥出款項紓緩加價壓力，抵消電費加幅，與市民共度時艱。

謝展寰則稱，政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》仍然生效，「要改變要等完咗先」，又強調現有監管制度要看具體成效。被問到《管制計劃協議》是否「死症」，他稱不應以負面角度看，認為現機制有優點，結合政府管制與自由商業運作，在政府管制下，兩電亦不能過度投資。

謝：會趁能源危機審視價格問題

對於有議員關注長遠本港力爭於2050年碳中和，擔心未來燃料組合或使用更多天然氣，令電費有增無減；謝展寰表示，會趁今次國際能源危機「睇清楚（能源）價格問題」，他又說「世界無免餐午餐，要為碳中和付出代價」，未來會由兩電提出方案，「然後挑選最低價格的方案」。

民建聯陳克勤及葛佩帆均向政府提問會否增加輸入核電，謝展寰稱，現時本港約四分之一電力來自核電，稱政府與內地商討「（核電）的確是選項」，但未有披露詳情。中電總裁蔣東強稱，中電現正進行工程加強與內地聯網，預料2025年完成，可增加輸入潔淨能源，包括可再生能源或核電，長遠更可輸入氫氣。本港改造發電機組可做到保留本地發電，又可做到零排放。