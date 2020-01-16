公布個位加幅 兩電實加兩成四成 公布加幅與本月比較 有別以往按年計法 謝展寰：曾促勿賺盡遭拒

明年起每度電中電收1.544元港燈1.97元

環境及生態局昨聯同兩電向立法會交代明年電費加幅，民建聯葛佩帆批評加幅令人嘩然，難以接受，多名議員亦質疑政府無為市民好好把關，容許兩電賺盡。謝展寰說，已要求兩電盡一切努力降低加幅，又透露與兩電磋商過程中「要求（兩電）唔好賺到盡，但佢哋不同意」，他稱本港為自由經濟體，需尊重合約精神。

中電明年1月繼續凍結基本電費，但實報實銷的燃料費加至每度電62仙，平均每度淨電費是154.4仙，與今年1月比較，按年加幅19.8%；港燈的基本電費與燃料費齊齊加，當中基本電費加至114.5仙，燃料費加至82.5仙，淨電費每度電197仙，按年加幅45.6%。

中電電費節能回扣 港燈特別電費補助

中電業務及法則事務總監鍾嘉倫說，國際燃料價自2020年下半年起持續上升，原油價格升1倍，天然氣價及煤價分別升2倍及5倍。鍾稱，中電「燃料價格調整條款帳」今年12月底結餘赤字37億元，是歷史新高，另中電會提供「特別節能回扣」予每月用電少於600度的住宅用戶及少於500度的非住宅用戶，每度電可獲9.3仙優惠，預計逾半住宅及非住宅用戶受惠。

港燈會撥4000萬元推特別電費補助，每月用電量300度或以下的住宅用戶，可獲每度電9.5仙回扣，預計有20萬用戶受惠，涵蓋45%住宅用戶。港燈執行董事陳來順稱，港燈已盡最大努力將加幅減至最低，又稱燃料價波動短期內會持續，加上天然氣用量增加，明年燃料調整費仍要進一步上調。

謝展寰開場引述個位加幅 梁熙斥誤導

中電和港燈昨發出的新聞稿，均將明年電費與本月份淨電費比較，加幅分別為6.4%與5.5%。謝展寰昨於立法會環境事務委員會的開場發言亦將明年1月電費與本月比較。民建聯梁熙批評政府嚴重誤導市民，又指兩電實際加幅好驚人，「震驚全港島百幾萬居民」，政府容許兩電賺盡是非常不理想。

謝展寰解釋，兩電燃料費實報實銷，「如果唔係要求（兩電）大幅使用電費穩定基金」，以及擴大「燃料價格調整條款帳」的負結餘，電費加幅會更高，故以明年電費調整幅度與現時11月比較。

民建聯陳克勤稱，現時政府每月向市民提供電費補貼，已變相承擔電費部分升幅，市民又要「照單全收」承擔燃料費，他要求兩電承擔部分燃料費用。中電及港燈代表重申燃料費是實報實銷，兩電明年已擴大燃料帳的負結餘水平，以紓緩電費加幅。

綠色和平：沒公布按年加幅有掩飾之嫌

世界綠色組織：電費加幅已不算顯著

綠色和平批評政府公布兩電電費加幅是6.4%及5.5%，並非如以往公布的按年加幅，僅在被委員追問時才披露數字，有刻意淡化及掩飾加幅之嫌。世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，國際能源成本只會不斷上漲，本港與國際市場比較，電費加幅已不算顯著；余稱，長遠而言應由節能入手，包括向購買節能電器的市民發放獎金，較推出一筆過補貼電費措施或動用儲備抵消升幅更能實際減少電費。

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