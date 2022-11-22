長者可2元乘船 變相政府補貼票價

天星小輪自1992年起向65歲或以上長者提供免費渡輪服務，近年長者佔其總客量5%至10%。天星小輪稱，去年為提供長者免費乘船優惠少收約260萬元，佔票務收入近10%。同時，為紓緩天星小輪加價壓力，政府已將中環7號碼頭及中環碼頭連接大樓、灣仔渡輪碼頭及尖沙嘴渡輪碼頭交由天星小輪管理，並准許其在有關碼頭批出商業、零售及廣告的特許經營權，以賺取非票務收入來補貼營運開支。

常客：相對便宜 仍會選擇

在中環從事園景工作的鄭先生是免費乘船受惠者，他說自己每日都搭天星小輪，因較乘搭港鐵及巴士方便。他認為，政府已從非票務安排上補貼天星小輪，不理解為何仍要加價，並憂其他交通工具也會「跟風升價」。

家住港島的區先生在九龍工作，每周至少搭乘天星小輪6次。他認為今次申請加幅太大，印象中很少公共交通工具會一次過加價1倍，認為應適當地加價，或考慮分多次加價，然而，他說即使最終加價1倍，仍會因方便和相對便宜而選乘天星小輪，「始終得幾蚊」。他又認為，若政府已將碼頭及大樓等交天星小輪管理，日後其收益多元化，營利必增，認為天星小輪應向市民交代清楚加價理據。