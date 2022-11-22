天星申尖沙嘴兩線加價一倍 撤長者免費 稱客量跌 虧損加劇超總資產

天星小輪早於2月提交加價申請，要求提高兩條專營航線的每程票價。立法會最新文件披露申請加幅，每程航線申加1倍；月票及旅客票價亦加價1倍，前者由160元加至320元，後者由32元加至64元（4日不限次）。

天星小輪稱，自2018年起錄得虧損，至2021年共錄得逾6000萬元虧蝕（見圖）；同期乘客人數呈跌勢，今年第一季更跌至新低，3月份日均客量為1.07萬人次，僅及2018年同期的20%。天星小輪稱，累計虧損已超越其總資產，並要依靠債務維持服務。

政府：會考慮不同因素平衡

政府承認天星小輪票價加幅不低，會考慮公眾對擬議票價的接受程度等不同因素作出平衡。政府認為，需持續改善天星小輪財政狀况，除需恢復客量外，亦需從票價水平、非票務收入包括碼頭商業設施租賃及廣告收入，以及政府提供的資助，包括「2元優惠計劃」下的發還款額、繼續承擔碼頭保養工作等方面着手。

議員憂大加反削乘搭意欲

學者指單從票價難扭虧

民建聯立法會議員陳恒鑌指擬議票價加幅過高，認為政府審視加幅時應酌量考慮對社會的影響。他指天星小輪經營出現極大困難，虧損額大，加價屬合理，惟加幅仍有待商榷，擔心若加幅太大或適得其反，令市民乘搭意欲下降，認為政府應作出平衡，或從其他收益，如協助翻新碼頭以增廣告及租務收益等。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，大眾交通工具難以利用票價回本，而渡輪服務多長期處於虧損狀態。他指天星小輪本身收費相宜，加價屬合理，但「加足100%就太多」，認為應隨通脹調整，料政府最多批准加價50%。莊認為單從票價難以幫補天星扭虧，政府長遠應考慮天星小輪的競爭力，若已成夕陽行業則沒必要保留，但若顧及歷史因素，可考慮由政府收回管理。