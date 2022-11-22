黎智英聘英御狀 上訴庭拒律政司終院上訴

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，高院早前批准英國御用大律師Tim Owen（小圖）代表黎智英抗辯；律政司反對申請，在高院及上訴庭先後敗訴，再申請上訴至終審法院。上訴庭昨日頒判辭，拒絕批出終院上訴許可。律政司提出新觀點，指國安案件由海外大律師接辦，與國安法防止外國勢力干預的原意背道而馳。上訴庭反駁指本案不涉國家機密，不認為Tim Owen接案有損國安法立法目的。
被問到會否向終院上訴委員會提交申請，律政司回覆查詢稱正研究判辭，以決定跟進行動。
袁國強代表律政司：
海外大狀參與不符國安立法目的
根據判辭，律政司是次申上訴由前律政司長、資深大律師袁國強代表，袁重申國安法的立法背景特殊，部分條文仿照內地刑法，海外大律師提供的幫助有限，而本案牽涉重大法律議題，應交終院定奪。袁又稱國安法旨在回應外國或外部勢力干預香港事務，若海外大律師參與國安案件，將不符合國安法的整體目的及設計。
指難保離港後遵保密守則
袁力陳，不少國安法條文提及國家機密，例如第46條規定案件牽涉國家機密，律政司可以指示不設陪審團；63條指國安案件的辯護律師，應對所知悉的國家秘密保密。袁表示，本港大律師受大律師公會的紀律監管，但海外大律師離港後不受守則約束，難以確保他們遵守國安法的保密守則，加上律政司在本案沒有聘請海外大律師，除非面對特殊情况，否則法庭不應該批准海外大律師接手國安案件。
判辭：指控不涉國家機密
御狀仍須遵英公會守則
上訴庭表示，袁國強是第四名在本案代表律政司的資深大狀，律政司應該一次過呈交所有法律論點，由於本案審訊時間緊迫，律政司的申請或對黎智英的法律團隊造成困擾，法庭對此感到遺憾。針對泄密一說，上訴庭稱律政司長並非以國家機密為由，指示本案毋須設陪審團審訊；由於控方指控不涉及國家機密，法庭不必考慮接案的海外大狀會否泄密，亦無證據顯示Tim Owen可能違反保密原則。
上訴庭又稱，在英國執業的大律師仍要遵守英國大律師公會的守則，在本案情况下，不可以說明Tim Owen接案與損害國安法目的之間有何關係，故駁回申請，下令律政司支付訟費。
【案件編號：CACV425/22】
（港區國安法）
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