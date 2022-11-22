黎智英聘英御狀 上訴庭拒律政司終院上訴

被問到會否向終院上訴委員會提交申請，律政司回覆查詢稱正研究判辭，以決定跟進行動。

袁國強代表律政司：

海外大狀參與不符國安立法目的

根據判辭，律政司是次申上訴由前律政司長、資深大律師袁國強代表，袁重申國安法的立法背景特殊，部分條文仿照內地刑法，海外大律師提供的幫助有限，而本案牽涉重大法律議題，應交終院定奪。袁又稱國安法旨在回應外國或外部勢力干預香港事務，若海外大律師參與國安案件，將不符合國安法的整體目的及設計。

指難保離港後遵保密守則

袁力陳，不少國安法條文提及國家機密，例如第46條規定案件牽涉國家機密，律政司可以指示不設陪審團；63條指國安案件的辯護律師，應對所知悉的國家秘密保密。袁表示，本港大律師受大律師公會的紀律監管，但海外大律師離港後不受守則約束，難以確保他們遵守國安法的保密守則，加上律政司在本案沒有聘請海外大律師，除非面對特殊情况，否則法庭不應該批准海外大律師接手國安案件。

判辭：指控不涉國家機密

御狀仍須遵英公會守則

上訴庭表示，袁國強是第四名在本案代表律政司的資深大狀，律政司應該一次過呈交所有法律論點，由於本案審訊時間緊迫，律政司的申請或對黎智英的法律團隊造成困擾，法庭對此感到遺憾。針對泄密一說，上訴庭稱律政司長並非以國家機密為由，指示本案毋須設陪審團審訊；由於控方指控不涉及國家機密，法庭不必考慮接案的海外大狀會否泄密，亦無證據顯示Tim Owen可能違反保密原則。

上訴庭又稱，在英國執業的大律師仍要遵守英國大律師公會的守則，在本案情况下，不可以說明Tim Owen接案與損害國安法目的之間有何關係，故駁回申請，下令律政司支付訟費。

【案件編號：CACV425/22】

（港區國安法）