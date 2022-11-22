律政要外判檢控官簽諾守國安法 須就案件保密 有大狀指「畫蛇添足」 江樂士：純提醒

律政司：有機制監察表現

律政司回覆本報查詢稱，外判檢控官與檢控官一樣，須不偏不倚執行職務，不得受政治立場影響。為確保外判檢控官的專業水平，律政司已陸續發信提醒並要求他們作出明確承諾；又補充律政司有既定機制監察和評核外判律師表現，若他們有違專業表現，律政司會按相關機制處理。

律政司在信中要求外判大律師在3個情况下須遵守條款和法例，並在12月5日前簽妥同意文件回覆。其中引述《港區國安法》第6條「在香港特別行政區任何機構、組織和個人都應當遵守本法和香港特別行政區有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國家安全的行為和活動」。文件列明，外判檢控官須遵守國安法，不會直接或間接從事任何可能被視作與國家安全利益相違背的行為。外判檢控官處理案件時還須嚴格保密，沒有律政司長書面同意，不得披露所取指示及相關資料，並提及第521章《官方機密條例》，若他們向政府提供服務時披露資料，即屬犯罪。外判檢控官亦須保證代表律政司時不會有利益衝突。

江：國安案不會外判律師負責

根據律政司網頁，刑事檢控科邀請執業超過5年的大律師及律師申請選入外判檢控官名單。2020年報顯示，外判律師處理的刑事案件有1609宗。江樂士估計外判律師有數百人。

江樂士表示，沒印象律政司曾要求外判檢控官簽署過承諾，但認為律政司今次純粹提醒外判律師須守法，以確保檢控工作質素，毋須過分解讀。他稱，國安法第18條指明，國安案件須由律政司設立的國家安全犯罪案件檢控部門負責檢控，而非外判律師；第63條則列明，辯護律師須保守所知悉的國家秘密、商業秘密和個人隱私。故他認為簽署承諾不會影響被告權益。

有大狀憂只是「第一步」

但有執業多年、曾任外判檢控官的刑事大律師擔心今次只是「第一步」，之後再有後續。他說，律師一般較其他市民更守法，信件卻特別要求外判大律師遵守國安法，做法「奇怪」。另一大律師亦認為此舉「畫蛇添足」，但表示會簽署承諾，強調不會犯法，然而「有人要講明先安心」。對於律政司會否將拒簽的大律師視為違法，他不作猜測。另有消息人士指早前律政司委聘國安法民事案件時，已提醒外判律師要遵守《官方機密條例》及國安法第63條的規定。

明報記者

（港區國安法）

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