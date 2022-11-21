憂強制服務年期反效果 「強迫去愛，非常之係香港」

稱應給予空間探索職業發展

公院深切治療部護士B亦質疑有關構思，認為應給予空間探索職業發展，不應設限，反問：「如同事能力唔得或不合適，是否又要留10年？」B關注一旦實施強制年期多長及由何時起計算，「如同事有能力或需要錢而轉投私家（機構），也是他們的自由，『限死他』並不公平，一旦走又可能要賠錢，誰會做？」

B認為，各人去留原因不同，醫管局部分挽留人手措施可能有用，例如增設晉升職位，對希望升職者或有吸引力，「但若因為社會氛圍走，給幾多好處也沒用」，指身邊許多護士已因為社會氛圍移民，自己亦因為個人立場及子女而計劃移民，「想他們有較正常的教育」。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，若強制措施有助增加醫護人手，病人當然歡迎，但關注會否造成反效果，以及如何落實，例如私家醫院護士學校培訓的護士須否強制服務公院。他說各專業各有關注，冀當局盡早交代構思並公開討論。

（公院醫護流失系列）