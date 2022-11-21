新人補缺「補不到經驗」 護士：睇唔切好易出事

護士B形容近年流失資深護士情况，流失的是「（如）踢波當（屬）打正選」的人，即使有資淺護士填補空缺，但他們不熟悉環境或護理程序，訓練需時，「人手永遠可以填補，但補不到經驗，維持不到質素」，擔憂若資深護士持續流失，長遠會危害病人安全。

伊院內科房 近半護士年資未夠3年

綜合消息，伊利沙伯醫院不同病房受資深護士流失影響，以照顧至少40人的內科病房為例，不計護士學生，近半護士於2020年起入職。伊院護士A表示，人手及經驗不足下，曾有病人入院時半邊身無力，惟護士沒有時間深入了解，未及發現病人呈初期中風徵兆，翌日才有同事察覺並通知醫生，結果證實病人中風。

「收一病人要做十幾版文件防大家出錯」

A又說，有護士僅5年年資便擔任病房當值主管，惟不懂處理很多問題，若非找到人幫忙，病人無法得到應有治療。A慨嘆人手不足且資淺問題，有感「愈做愈覺得危險」，「收一個病人，已經要做十幾版文件去令大家不好出錯，已經變了『照顧文件』多於照顧病人」。

加護病牀三減一 醫局：配合臨牀培訓

另據了解，伊院本月7日至20日曾因人手限制，加護病牀需由三張減至兩張。醫管局回覆承認伊院深切治療部為配合護士進行專業臨牀培訓，作出臨時人手調配安排，其中一張加護病牀於11月7日至20日暫時停用，深切治療部會密切監察運作情况，確保醫療服務及運作不受影響，完成培訓後病牀會恢復服務。

醫管局表示，除了增聘全職及兼職護士，亦透過退休後重聘計劃重聘富經驗的護士，以達至加強護理人手和傳承經驗目標，截至今年6月底約200多名護士退休後延任並全職服務公院，預計約200名2022/23年度退休護士有意考慮延任。該局稱，近年增加顧問護師及副顧問護師的晉升職位，挽留資深護理人員，預計2024年增至約200名顧問護師（現有160名）及約440名副顧問護師。

（公院醫護流失系列）