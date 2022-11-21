伊院近一年離職護士 四成因移民 5聯網流失率最少一成 護士協會憂未見頂

【系列一】

明報記者 陳柔雅

公院現有3萬全職護士 今年度料招2730人

醫管局回覆時沒有提供過去3年公院護士不同離職原因所佔人數及比例，指離職主要原因為退休、辭職和完成合約，當中辭職和完約原因繁多，一般包括進修、家庭責任、移民等。該局稱十分關注公院護士人手情况，已制定一系列措施吸引和挽留人手，包括繼續招聘全職及兼職護士，2022/23年度預計招聘2730名全職護士。

截至今年6月底，公院共有29,429名全職護士。

2022/23流失2742護士 新界西最嚴重

醫管局內部文件顯示，全職護士流失率2020/21年度起明顯惡化，由5.8%急升至2021/22年度9.4%，去年8月至今年7月再升至10.1%，流失2742名護士，5個聯網的流失率至少一成，新界西聯網最嚴重，高達11.1%，其次是九龍中聯網（10.9%）。若以九龍中聯網（包括伊利沙伯醫院在內）的專科劃分，流失率最高依次是腦神經外科（16%）、心胸肺外科（15.7%）及兒科（14%）。

伊院5專科流失逾一成 腦神經外科18.6%

同期伊院全職護士流失率升至11.8%，按年增2.1個百分點，在九龍中聯網排第三，流失270名護士，最少5個專科的護士流失率逾一成，同樣以腦神經外科最嚴重，高達18.6%，心胸肺外科和婦產科並列第二（15.7%）；心胸肺外科流失率增幅最大，較對上年度升7.9個百分點。醫管局稱伊院已採取不同措施挽留人手、適時填補空缺及調動人手以提供合適醫療服務。

據伊院護士離職調查披露，前年最多受訪者以照顧家庭為由離職，比例佔一半；而報稱因移民離職者比例由2020年7%上升至今年39%，成為離職原因之冠。

伊院護士A不滿高層沒正視及了解同事為何想離開或留下，並慨嘆近年人手嚴重年輕化，有感「愈做愈覺得危險」（見另稿）。A認為觀乎政治環境以至新冠疫情處理手法，「都是不會有改變的事實，走只是時間或結果」，雖未決定移民與否，但至少會離開伊院。

香港護士協會主席源志敏形容流失情况「好誇張」，擔憂流失率未見頂，近年流失重災是30至45歲護士，不少屬資深護師，心胸肺外科、神經外科、深切治療部、手術室流失較嚴重。他認為伊院調查反映的護士移民情况與工會前年調查相若，並說移民潮加劇資深人手流失，「不少走（的人）兩公婆都是護士」。

源志敏形容移民屬政治問題，「只能政治解決」，唯有盡快加大護士培訓名額及挽留將退休的資深護士，加快培訓年輕護士以填補中層嚴重流失。

彭鴻昌倡吸私院資深護士返公院

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，護士流失情况「絕對值得擔心」，人手年輕化會為病人帶來風險，指過往公院人手流往私院，但移民潮之下流往海外，更難重新吸納，短期難靠本地培訓以填補資深人手。他認為政府除了研究引入非本地培訓護士、推行大灣區交流計劃，應設法吸引私院資深護士重返公院，並改善公院工作環境和利用科技減輕工作負擔。

（公院醫護流失系列）

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