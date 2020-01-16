明年APEC三藩市辦 遭美制裁李家超：港必參與

與習並肩離會場 獲鼓勵努力工作

在APEC會議的壓軸交接儀式結束後，現場片段顯示，國家主席習近平先與鄰座的李家超握手，兩人其後並肩離開會場，習一度輕挽李的手臂及指向場外，片段可見兩人邊走邊交談。李家超會後見香港傳媒說，會議期間向習近平匯報香港最新情况，習支持及鼓勵其努力工作。李家超前日與外長王毅短暫交談，李說向對方介紹「某個領域的發展情况」，又引述王毅認同香港在依法施政及落實好一國兩制方針，符合國家的要求。

李家超今會率團參觀兩間泰國企業，據悉有機會與泰國首富謝國民會面，同日稍後返港。

李家超今次行程多次強調與東盟國家的關係，峰會期間與泰國、印尼、新加坡及越南4個東盟國家的政府首腦會面；又開拓拉丁美洲關係，包括展開與秘魯的自由貿易協議談判。在周五與企業代表對話環節，李家超與國家商務部長王文濤、俄羅斯副總理別洛烏索夫、馬來西亞政府首席秘書莫哈末祖基阿里等同組交換意見。

片段未見與西方領袖交流 學者：顯優次

根據李家超公開行程及大會直播片段，未見他與同場的美國或其他西方國家領袖交流。李家超昨回應說，每位與會領袖都會按自己的時間安排會面，他也有與不同領袖講解香港實際情况。他形容，今次行程是香港向國際展現香港更開放、更包容的第一集，認為達到好成果。翻查資料，新加坡總理李顯龍在G20及APEC先後與美國總統拜登、法國總統馬克龍、台積電創辦人張忠謀等會面。

料下年變數仍多 不一定特首出席

中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信分析，目前距離下年APEC峰會仍有很多變數，包括美國是否願意因APEC作特別安排，另一邊廂港府也不一定要由特首出席。陳認為，李家超此行主要目的之一是推動香港與東南亞國家關係及經貿合作，近年港府也少見西方大國政府元首，會面安排反映港府優次。

李家超昨在下榻的酒店宴請泰國商界及香港經貿團，多個泰國巨頭出席（見表）。李家超在演辭強調香港是中國內地與世界商貿橋樑，是世界上唯一匯集簡單低稅率、司法獨立、普通法及中國優勢的地方。李家超重點提及商貿、「北部都會區」及香港金融科技發展，包括《施政報告》提出設立「引進重點企業辦公室」，可為海外及內地企業度身訂做計劃，協助簽證、員工子女教育等特殊待遇。

明報記者林勵 曼谷報道