本月杜拜欖賽片段國歌錯標《願榮光》 欖總：同類錯7月已見

李家超將去信示不滿 O記調查

特首李家超昨表示，將去信國際欖球理事會和亞洲欖總表達不滿，向他們提供官方國歌版本及描述，並要求他們調查事件後回報。他稱，任何舉辦國際賽事的組織應有責任確保播放國歌時播放官方版本，亦要莊嚴、嚴肅保障國歌的象徵和代表性。文體旅局長楊潤雄表示，電視轉播賽事時字幕打錯成「2019年黑暴事件的一首歌」，不能接受，亦難相信短時間內欖球賽事接二連三發生與國歌相關的事，將嚴肅跟進。

國際欖球會致歉稱圖像操作員失誤

國際欖球理事會首席傳訊官Dominic Rumbles電郵回覆本報稱，正了解相關事實，將就事件道歉。警方回覆稱，就最近涉嫌侮辱國歌的事件，有組織罪案及三合會調查科現正展開刑事調查。據悉調查包括是次事件。

香港欖總表示，直至比賽結束前港隊都無法得悉此錯誤，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊未向港隊查詢國歌名稱，港隊亦未被告知國歌名稱會出現於轉播。欖總稱事件後要求國際欖球理事會向香港特區及市民公開道歉，亦聯絡了對方和多個網上平台，確保刪除了該片段。

欖總又說，查閱過往國際比賽片段時，確認國際欖球理事會廣播製作人員於7月23日欖球世界盃外圍賽香港對湯加比賽中，使用了同樣錯誤字幕。

有份轉播香港對葡萄牙賽事的電視頻道「beIN SPORTS」及上載賽事精華片段的體育網站「RugbyPass」，其片段亦出現相同錯誤字幕，有關片段已移除。本報已就事件向RugbyPass及beIN SPORTS查詢，截稿前沒有回覆。