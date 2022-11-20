港協新指引 錯國歌煞不停「須拉隊走」 屬會外征提供標準國旗國歌 專人現場跟進

明報記者 廖俊升

港協暨奧委會現有82個本地體育總會會員，涵蓋不同運動如田徑、劍擊、足球、乒乓球等，亦包括大專體育協會、傷殘人士體育協會及智障人士體育協會。各體育總會獲港協暨奧委會授權組織及管理所屬體育項目的本地活動，以及組織及甄選本地運動員參加國際賽。

倘主辦方已備 港隊須檢查

王敏超表示，港協暨奧委會秘書處與政府近日開會，擬本月內向屬會發出指引，要求屬會出外參加國際賽時主動向主辦單位提供標準的國旗、區旗及國歌，如主辦單位稱已準備，港隊亦要檢查確認正確；另隊伍須有專人負責與主辦方跟進國旗、區旗及國歌事宜，並在比賽現場負責留意有否出錯，「現場見唔對辦要有表示」，如舉「T或交叉」暫停手勢，仍不暫停及更正就要拉隊離場退賽。

由領隊跟進 失誤可禁賽涉國安

王敏超說，負責跟進的人須為隊伍最高級人員，他稱港隊每次出賽都會有領隊，就算無領隊亦有教練，如兩者當時不在現場，則由隊長負責，「一層層落」。他說有關指引適用於所有需升國旗及奏國歌的國際賽事，就算「得一兩個人去參賽都要做」。

有否諮詢？ 王敏超：屬會無得點睇

王說，如失誤為屬會責任，屬會將受處分，嚴重及故意失誤者可禁止出賽，甚至涉國安法層面，但仍需視乎是否無心之失；如屬主辦單位責任，或會與亞洲奧運理事會及國際奧委會甚至有關單項項目的世界總會投訴，如嚴重或重犯，港隊未來數年將不會參加有關賽事。被問到有否就指引諮詢屬會意見，王稱「呢樣嘢無得改，講緊國歌、國旗、區旗嘅嘢，（屬會）無得點睇」。

田總稱配合 料不難執行

田徑總會主席關祺向本報稱，未看見相關指引，亦未知全面要求，但田徑港隊出賽時均會自備國旗、區旗和國歌，並與主辦單位驗收，如港協暨奧委會發出指引將會配合，「始終奧委會都是領導」。關表示，通常領隊負責隊伍一切安排，如與大會協調，故本身已有職責跟隨港協暨奧委會指引，認為新指引不太難執行。

雷雄德：退賽嚴重 要更多討論

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，有關指引不難執行，就算代表團聘請的領隊和教練為外國人，亦一定有相關總會的職員隨隊，必然認識《義勇軍進行曲》。他又稱，奧委會向屬會下達指引，相信傾向針對代表團的責任，而非隊伍的個別職員。

雷雄德認為，出錯時是否需要立刻退賽則要有更多討論，他提到退賽屬於嚴重情况，此前應先看隨隊職員有否跟主辦方雙重認證國歌正確，有關程序不應有錯。

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