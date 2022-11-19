蕭澤頤再中招 鄧炳強3紀律部隊首長檢疫

周四同茶敘 政府：部門不受影響

政府昨晚出稿稱，蕭澤頤最近一次上班日期為11月17日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，每日做快速抗原測試；警務處已為相關辦公室徹底清潔及消毒，會繼續嚴格執行防疫措施。

政府早前公布，蕭澤頤8月23日曾確診新冠病毒，休息近一周後復工。他今次確診的前一天、即本周四曾出席紀律部隊網球錦標賽，並與出席活動的其他官員一同參與頒獎典禮後的小休茶敘，當中鄧炳強、何珮珊、黃國興及楊恩健被界定為密切接觸者。政府昨日表示，相關官員已作出署任安排，部門運作不受影響。

翻查資料，政府本月10日、即上周四公布蕭澤頤的私人助理快測呈陽性，助理工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，無外遊紀錄，最近一次上班日期為11月9日；當日的新聞稿稱蕭澤頤每日均有做快測，結果均為陰性。

明報記者

（新冠疫情）