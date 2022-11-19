蕭澤頤再中招 鄧炳強3紀律部隊首長檢疫

【明報專訊】警務處長蕭澤頤再次確診新冠病毒，是約3個月以來第二次，昨日對快速抗原測試及核酸檢測均呈陽性，正按衛生防護中心指引隔離。他前日出席一項活動後與其他官員參與小休茶敘，當中保安局長鄧炳強、海關關長何珮珊、懲教署長黃國興和消防處長楊恩健被界定為密切接觸者，正按衛生防護中心指引家居檢疫。4人昨日快測結果均為陰性。
周四同茶敘 政府：部門不受影響
政府昨晚出稿稱，蕭澤頤最近一次上班日期為11月17日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，每日做快速抗原測試；警務處已為相關辦公室徹底清潔及消毒，會繼續嚴格執行防疫措施。
政府早前公布，蕭澤頤8月23日曾確診新冠病毒，休息近一周後復工。他今次確診的前一天、即本周四曾出席紀律部隊網球錦標賽，並與出席活動的其他官員一同參與頒獎典禮後的小休茶敘，當中鄧炳強、何珮珊、黃國興及楊恩健被界定為密切接觸者。政府昨日表示，相關官員已作出署任安排，部門運作不受影響。
翻查資料，政府本月10日、即上周四公布蕭澤頤的私人助理快測呈陽性，助理工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，無外遊紀錄，最近一次上班日期為11月9日；當日的新聞稿稱蕭澤頤每日均有做快測，結果均為陰性。