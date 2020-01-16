李家超分晤佐科李顯龍 印尼撐港入RCEP

李：對東盟成員支持感鼓舞

李家超昨在其中一節APEC會議上說，對東盟成員支持香港加入RCEP感到鼓舞，港府期待發揮香港在貿易和投資方面的獨特優勢。科大人文社會科學學院講師林泉忠說，從中國在RCEP框架的影響力，加上門檻不高，相信香港加入RCEP難度不大。至於由日本及澳洲主導的跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），他相信香港加入RCEP後，會觀望西方國家對港取態，再考慮是否加入，相信北京未必反對香港加入。

學者：入RCEP門檻不高

多個東盟成員國已表態支持香港加入RCEP，至於CPTPP，港府至今未有明確表態。商界立法會議員林健鋒說，雖然不少RCEP經濟體都是友好，但香港要爭取加入RCEP，無可避免要爭取成員國支持。RCEP是全球最大的自由貿易協定區域，目的是透過簡化及統一貿易規則，最終達至降低關稅。根據RCEP程序，香港最早可於明年中加入。

佐科提可達更平衡貿易

籲港商投資印尼新首都

李家超昨與佐科會面時提及香港與印尼關係密切，感謝對方支持香港加入RCEP。佐科表示，歡迎香港加入RCEP，相信香港可扮演重要角色，成為印尼進口產品進入中國內地的切入點。佐科同時提及可與香港達至更平衡的貿易合作，包括擴大香港接觸印尼漁業、加工品及辣椒等產品，呼籲香港投資者參與印尼未來新首都的基建、交通、環保能源等範疇。

據貿發局數字，香港去年出口至印尼貨值為29.68億美元，印尼出口至香港則為21.53億美元。印尼主要由香港進口電子部件等；香港主要由印尼進口煤炭、加工煙草及珠寶。

李家超昨日出席另一場非正式對話，主動走近國務委員兼外長王毅身邊，短談幾句後，王毅示意他返回座位。​李家超今日會出席第二節非正式會議，晚上會合香港商貿代表團，與泰國商界領袖晚餐。

明報記者 林勵 曼谷報道