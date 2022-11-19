趕不及申團進團出 40旅客食飯盒 昨公布實施今有團 旅社要找食肆再登記待審批

旅議會：旅客愛港味非「捱」飯盒

食肆接團客須遵多項防疫要求

按政府公布的「團進團出」方案，持牌旅行代理商向旅議會提交申請獲批後，可安排「黃碼」入境團客進入特定餐飲處所用膳，負責接待的餐飲處所須遵守一系列防疫要求，包括安排有密封間隔的獨立房間、安排專職員工接待、禁止旅客互相分享食物等（見表）。今日起入境並已完成申請和登記行程的旅行團，若留港不多於4天（抵港當天為第零天，抵港後第三天或之前離港），只須在抵港當天在機場接受一次核酸檢測，即較其他入境者少測一次，但行程期間仍須每天快測。

旅社：唔敢講安排亂 只能配合

黃志偉昨向本報稱，其旅行社今明兩天會接待兩個分別40人及20人的四日三夜泰國旅行團，團費不包機票約2000多元，今日的旅行團傍晚抵港，因趕不及申請團進團出，故料首晚會安排團友在酒店吃海南雞飯盒，翌日早餐為三文治，旅客於早上到淺水灣沙灘附近的廟宇參觀後，考慮到「喺沙灘食飯盒太破壞香港形象」，故會安排旅客返尖沙嘴的酒店吃燒味飯盒做午餐，用膳後才再到昂坪360觀光，晚上為自由時間，晚餐由旅客自行安排。

黃說，因坊間眾說紛紜，曾以為當局會公布指定食肆名單，昨晚才知原來要旅行社主動聯絡食肆再向旅議會登記。被問到會否覺得當局安排混亂且太遲公布，才致旅客要食飯盒，他稱「唔敢講混亂，政府要點做旅行社只能配合」，其旅行社本月底及下月初有兩團各暫定32人的泰國團訪港，料可趕及申請團進團出，惟他認為團進團出吸引力「麻麻地」，措施對餐飲處所要求嚴格，「唔知酒樓會不會做」，憂未必有太多食肆符合資格。他又說，到訪昂坪360等離島景點，周邊未必有食肆符合資格，要安排旅遊巴接載團友到市區用膳。不過，他認為整體新安排對旅遊業界亦有「少少幫助」，料或可在聖誕檔期吸引多一至兩團訪港。

旅議會：設指定食肆或限選擇

信業界自找食肆不難

徐王美倫說，與政府商討時曾考慮設指定食肆名單，惟考慮到做法或限制旅行團選擇，故最後取消。她說坊間提供團餐的食肆不多，相信旅行社與這類食肆以往有合作，業界自找願接待團進團出的食肆沒困難，據她了解有10多間餐廳願接待，而對食肆的防疫要求為議會與政府商討後的共識，議會日後會探討為旅行社提供相關食肆參考名單。

旅議會總幹事楊淑芬稱，餐廳負責人需簽承諾書，由與其合作的旅行社轉交旅議會登記，旅議會首次收到來自某餐廳的承諾書後，會安排旅遊業監管局到場審查餐廳是否符合防疫要求，獲批後才可接團進團出旅客，其後該餐廳再與其他旅行團合作，亦需再交承諾書予旅行社供登記，旅監局不會逐次收到申請都派員巡查，但會按登記行程突擊巡查。

明報記者

（新冠疫情）

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