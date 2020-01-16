港昨增8008宗 院舍疫情反彈 增暫託中心添130牀

社署宣布，下周將重開港灣道體育館暫託中心，中心將提供130個牀位，由九龍樂善堂會為中心內的長者病人提供暫時照顧服務，另由卓健醫療提供醫療支援。翻查資料，該暫託中心上月20日停止運作，即停運約1個月後再次重開。

社署現分別在石硤尾公園體育館、小西灣體育館及天水圍體育館營運暫託中心，以接收輕症、無症狀的染疫長者或殘疾人士，合共提供470個牀位。署方昨日回覆本報稱，3間中心截至昨早9時共有363人入住，使用率77％。

近一周514院友檢疫

本港昨公布新增8008宗陽性個案，7501宗屬本地個案，其中院舍有19名院友及兩名員工染疫。連同昨日，過去一周共有129名院友及16名員工染疫，共514名院友須檢疫；此前一周分別有126名院友及9名員工染疫，418名院友須檢疫；而再前一周則有48名院友及1名員工染疫，166名院友要檢疫。

醫管局另公布，大埔醫院一個內科及老人科男病房、律敦治醫院的老人科男病房同現感染群組，兩病房各有6名病人染疫。因應社區確診個案增加，醫管局亦會加強7間指定診所及遙距診症服務。

（新冠疫情）