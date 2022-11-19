打科興者第四針 可揀「二價復必泰」

藥廠第四針數據：

二價「中和抗體」增幅超初代

復必泰藥廠日前公布第二及第三期臨牀研究數據，檢視早前已打3針者、接種二價疫苗作第四針加強劑一個月後的免疫反應。結果顯示，55歲以上者，接種原始疫苗後的中和抗體水平較打針前上升2.9倍，接種二價疫苗則較打針前上升13.2倍。藥廠表示，數據反映與原始疫苗相比，55歲以上者接種二價疫苗後的中和抗體滴度高約4倍。

崔俊明倡仿星 准首針打二價

崔俊明向本報表示，二價疫苗包含針對原始病毒株、BA.4及BA.5研發的成分，對現時流行的變異病毒株更具交叉保護力。至於適合接種第四針者應接種原始還是二價疫苗，他稱按照每年接種新款流感疫苗的邏輯，建議市民「當然有新打新」。聯合科學委員會日前建議，相關疫苗可作第四針接種。崔俊明表示，新加坡、歐美等地容許市民第三針已可接種二價疫苗，其中新加坡更容許一針未打者直接接種二價疫苗，建議本港可循相關方向調整安排。

政府專家顧問孔繁毅昨在港台《自由風自由PHONE》稱，該款二價疫苗有關臨牀保護效果的研究仍在進行，暫無相關數據，但相信藥廠未來或會淘汰原始疫苗。他補充，除了有高危因素者，未曾感染Omicron、接種第三或第四針逾半年者或要提早接種二價疫苗，另估計相關部門將向市民發出接種指引。

有營運社區疫苗接種站的醫療機構「康健國際醫療集團」營運總監梁國齡向本報表示，政府昨午與業界召開線上會議，交代二價疫苗抵港後的接種安排。梁國齡稱，合資格者只要已接種3針，就可接種二價疫苗，惟市民不可打第五針。至於會否調亂復必泰二價或原始疫苗，梁國齡稱，本港採購的復必泰成人版、原始疫苗包裝為紫色，二價疫苗則為灰色、針劑形態為水狀，有比較「eye-catching」的分別，相信問題不大。

（新冠疫情）