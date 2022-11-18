官斥濫用特權 國泰空少罪成還押 求情向染疫者致歉 衛署醫生：「大可能」釀望月樓群組

辯方求情稱，被告黃昱龍（現年46歲）及劉諾宏（45歲）對染疫市民致歉，且兩人無案底、無意圖犯法，冀可獲准保釋候判。

裁判官王證瑜裁決時引述國泰內部指引指出，返港機組人員須留在家中醫學監察，除非在返港第3日取得陰性結果以及進行「必要活動」，另要避免前往人多擠迫的地方。

翻查資料，國泰航空去年11月中規定機組人員抵港後，首3天須留在家中，每天不得離家超過兩小時，只可為購買食物和必需品、單獨戶外運動、求醫、購買基本醫療用品，或接受強制檢測等外出。

官拒納兩人證供 指活動無必要

王官表示，不接納兩人的證供，直指他們的活動並無必要。首被告供稱，因公司裁員經歷低潮，獲次被告開解，故外出買食物時順道登門送他禮物致謝，認為此事是與精神健康相關，為指引所容許。王官認為並非必要，且無證據證明他患精神及心理病症，指首被告認為可以出外探訪，實在令人難以置信。

次被告曾出外收取包裹，另因其父手機壞掉、無法致電在英國的親戚，遂與父親在又一城Apple Store買手機，其間在望月樓用膳。王官認為，取包裹並不急切，而其父親可用其女友手機，兩人當時可叫外賣，毋須進入餐廳。王官認為，兩名被告明顯違反指引，不構成合理辯解，裁定罪成。

可囚6月 一女曾罰款5000

控方其後傳召專家證人、衛生署高級醫生馮永輝作供。馮供稱，次被告疑在望月樓傳染8人，另有一人被該8人的其中之一傳染。馮被盤問時表示，無法100%肯定上述9人均由次被告傳染，但重申是「很大可能」，且他最先出現病徵，病毒基因排序亦一致。馮亦同意，當時本港已出現Omicron的疫情，但望月樓群組為首批本地感染個案。

政府資料顯示，截至本月8日，共有271人因違反隔離或檢疫相關規例被定罪。本案涉及防疫規例599A章第15條，違者最高可被監禁6個月及罰款5000元。翻查資料，一名46歲女子於隔離觀察期間兩度擅離住所，違反上述條例，今年7月被罰款5000元。

【案件編號：ESCC288/22】

明報記者

（新冠疫情）