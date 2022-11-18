亞博館使用率逾七成 院舍密接檢疫變5天

憂頻搬更傷 安老委員盼原址

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨公布，縮短院舍密切接觸者的檢疫期，有關人士若於檢疫第四天核酸檢測及第五天快速測試均呈陰性，即可提早完成檢疫，以加快騰空檢疫設施牀位。據社署回覆提供數據，亞博館臨時檢疫中心現提供1080張牀，過去一周日均734人入住，截至昨早9時則有799人正入住，使用率約74%。

本身有營運院舍的李輝憂慮，長者須5天內搬出搬入，送往檢疫中心尚未習慣便要送返院舍，影響身心健康，院友和家屬亦很反對。她稱院舍第一針接種率突破九成，第三針亦逾八成，加上大部分院舍曾爆發，現具自然免疫力，即有雙重免疫屏障，相信原址檢疫5天完全無問題。

金冬雁倡5天檢疫擴至全港

現時已打兩針的一般市民被列密切接觸者仍須檢疫7天。港大醫學院生物化學系教授金冬雁建議，5天檢疫安排可擴展至所有市民，稱Omicron變異病毒株潛伏期短，繼續維持7天檢疫太保守。

被問會否考慮縮短所有密切接觸者檢疫日數，歐家榮沒有正面回應，僅稱在家檢疫只能透過快速測試監察，當中約兩成最終驗出陽性；而院友被列密切接觸者後於檢疫設施有較密切監察，亦可安排靈敏度較高的核酸檢測，相信新安排可確保院友沒受感染。

（新冠疫情）