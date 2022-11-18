新措施前夕戲院溜冰場改「主動查核」 醫衛局：免市民混亂

營地重開 市民收工即紮營3晚

在荃灣扶輪公園營地，昨午10個營位已有4個有人紮營。羅先生稱一直喜歡露營，早前漁護署營地關閉時只好留家，昨日營地重開即於放工後前來，形容「心情興奮」，將露營3晚至周日。他又說，本港公共營地不足，冀政府改善供應。

梁氏一家四口包括6歲女兒及兩歲多的兒子，在扶輪公園營地一處營位紮營及布置天幕，帶備露營椅桌及食物，在營前生火野餐。梁太稱，疫下在公眾地方需戴口罩，因此喜歡帶同子女到戶外活動，惟以往漁護署營地關閉，只能光顧私人營地，兩晚收費逾千元，今後到漁護署營地可節省開支。扶輪公園營地附近士多負責人蓮姐稱，近年市民未能到郊野公園露營及燒烤，生意大受影響，只靠行山者光顧，重開營地有助改善經營。

是否「主動查核」 可憑需否口罩判斷

漁護署日前在大欖郊野公園荃錦營地推「預訂系統先導計劃」，市民可事前透過系統預約營位，預約網頁顯示，營地有37個營位，最新至下月16日前預約全滿。

另外政府上周四宣布將8類處所改列「被動查核」疫苗通行證的處所，「黃碼」者可進入；當時政府公布，若該戲院不准飲食，以及該公眾溜冰場不准除口罩，持「黃碼」者可進入。政府前晚更改安排，劃一不准持「黃碼」者進入溜冰場及戲院。李夏茵昨解釋，最新改動是因應有市民及傳媒反映原有安排混亂；她提醒市民，可憑相關室內處所是否要求入場者佩戴口罩，判斷處所屬否「主動查核」。據政府要求，「主動查核」處所只限「藍碼」者進入。

（新冠疫情）