「過渡疫苗通」下周推 病人組織質疑太遲

持「免針紙」等針者可獲發

醫衛局上月初回覆本報時首次透露，有意為持「免針紙」者提供過渡安排，給予足夠時間打齊3針。事隔逾一個月，醫衛局副局長李夏茵昨公布將推出過渡疫苗通，稱得悉部分人因醫學原因未能打針，其後經醫生評估後認為適合接種，惟從第一針起要等「頗長時間」才符疫苗通要求，故推出有關安排。

上月初接受本報訪問、因甲狀腺功能亢進獲發「免針紙」的黃小姐（化名），早前按醫生評估接種首針，卻因此未符疫苗通要求，而她最快明年1月初才能打第三針，即本來本月底起將有逾一個月被禁入食肆等處所。黃小姐昨向本報稱，上月出現司法覆核案等爭議，以為當局已忘記過渡安排，現在「終於等到」，可與家人到酒店慶祝父母結婚周年，亦可外出吃冬至飯。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌質疑太遲推出，稱當局連番強調部分人只會短時間內不適合打針，「正常邏輯推論」下應能預視會有人趕不及打針。他亦關注受影響者須往指定地點領取過渡疫苗通，質疑為何不能用電子方式如「安心出行」下載，冀當局便利安排。

林志釉：反映政策欠全盤考慮

香港病人政策連線主席林志釉認為，現時才推出過渡安排，反映制定疫苗通時未全盤考慮影響，「有諗過就唔會畀人JR（司法覆核）啦」。他續說，雖然過渡疫苗通能便利部分人，但整套疫苗通政策已帶來很多不便，對防疫成效亦不明所以；又說持涉濫發免針紙的市民寧花大筆金錢亦不願打針，代表疫苗通無助鼓勵打針，更令市民憂慮「係咪要第四針、第五針一路打落去？」

（新冠疫情）